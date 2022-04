Lãnh đạo GEX, HAG, Nam Long tấp nập chi tiền tỉ mua cổ phiếu

Nhiều cổ phiếu sụt giảm mạnh từ đầu tháng 4 đến nay về giá hấp dẫn khiến các lãnh đạo và người thân đăng ký mua vào.





Trong vòng chưa đầy 1 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến đà lao dốc mạnh, VN-Index rơi từ vùng 1.524 điểm vào đầu tháng 4 xuống 1.341,34 điểm, tức mất hơn 184 điểm, đẩy hàng loạt cổ phiếu từ cơ bản đến đầu cơ mất giá từ 30 - 50%. Trong bối cảnh này, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã liên tục đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu để "đỡ giá" và tăng lượng sở hữu.



Lãnh đạo các doanh nghiệp đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu khi giá liên tục đi xuống. Ảnh: Ngọc Thắng



Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (GEX) - đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEX từ ngày 25.4 đến 25.5. Nếu mua thành công, ông Tuấn sẽ tăng sở hữu từ 192,2 triệu cổ phiếu lên 202,2 triệu cổ phiếu GEX, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,58% lên 23,75%. Giá cổ phiếu GEX chốt phiên 26.4 là 28.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 30% so với đầu tháng 4. Ước tính với giá hiện tại, ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ chi ra khoảng 280 tỉ đồng để hoàn tất giao dịch.



Hay ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 27.4 đến 26.5. Cổ phiếu DXG đang có giá 34.700 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 25% so với đầu tháng 4. Ước tính ông Lương Trí Thìn phải chi hơn 173 tỉ đồng để mua hết số lượng cổ phiếu DXG đăng ký. Trong khi đó, Công ty TNHH Ha Đạt, tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT Nguyễn Văn Phụng, đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu ASM của Tập đoàn Sao Mai từ ngày 26.4 đến 25.5. Giá cổ phiếu ASM hiện là 18.000 đồng/cổ phiếu, cũng giảm 30% so với đầu tháng 4. Như vậy, Công ty TNHH Ha Đạt cũng phải chi khoảng 126 tỉ đồng để mua xong số cổ phiếu trên.



Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nam Long (NLG) - đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu NLG để nâng sở hữu từ 15,7 triệu đơn vị lên 18,7 triệu đơn vị từ ngày 28.4 đến 27.5. Song song đó, bản thân ông Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG. Chốt phiên 26.4, cổ phiếu NLG tăng trần lên 45.100 đồng nhưng vẫn còn giảm hơn 20% so với đầu tháng 4. Ước tính theo giá hiện tại, cả hai vợ chồng ông Nguyễn Xuân Quang phải chi hơn 180 tỉ đồng để mua xong 4 triệu cổ phiếu NLG.



Còn Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP TNT - ông Nguyễn Bá Huấn - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TNT từ ngày 28.4 đến 27.5. Với giá hiện tại của TNT là 13.450 đồng/cổ phiếu, ông Nguyễn Bá Huấn phải bỏ ra hơn 13,45 tỉ đồng.



Cũng trong bối cảnh giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAG trong một tháng kể từ ngày 28.4. Nếu mua hết lượng đăng ký, con gái của Bầu Đức sẽ nắm giữ 9 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ 0,97%, tăng 0,11% so với hiện tại. Chốt phiên 26.4, cổ phiếu HAG hồi phục lên 9.740 đồng nhưng vẫn giảm 25% so với đầu tháng 4. Như vậy con gái bầu Đức ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 9,7 tỉ đồng cho việc mua thêm cổ phiếu HAG. Mới đây, HAG cũng công bố chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng một cổ phần. Trong đó, hai tổ chức gồm Công ty TNHH Glory Land dự kiến mua 38 triệu cổ phần, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát mua 47,6 triệu cổ phần. Ngoài ra còn 8 cá nhân mua từ 2,9 triệu đến hơn 19 triệu cổ phần...



Theo MAI PHƯƠNG (TNO)