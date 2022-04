Kbang: Tổng thu ngân sách quý I tăng 67,7% so với cùng kỳ

(GLO)- Chiều 12-4, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu của 14 xã, thị trên trên địa bàn.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, 3 tháng đầu năm 2022, huyện Kbang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Toàn huyện gieo trồng được 5.992 ha cây trồng các loại, đạt 105,1% kế hoạch của huyện; tiến độ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp (cà phê, mía, mì...) đảm bảo; không để xảy ra dịch bệnh lớn trên động vật và cây trồng. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh là 133,8 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch. Đến ngày 31-3, tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 238 tỷ đồng, đạt 60,7% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 67,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tại địa phương hơn 14 tỷ đồng, đạt 35,2% so với dự toán huyện giao; thành lập mới 2 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp lên 107 doanh nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Từ đầu năm đến ngày 11-4 đã phát hiện 21 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm trước...



Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, số ca nhiễm Covid-19 gia tăng (từ 1-1 đến 12-4, toàn huyện có 4.298 trường hợp nhiễm Covid-19); hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải, chất lượng dạy, học... do phải thích ứng với tình hình dịch...



Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, các ngành, địa phương trong huyện cũng đã bàn giải pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới.



HỒNG HẠNH