Giá vàng hôm nay 6-4: Tăng mạnh rồi lao xuống

Giá vàng hôm nay, 6-4, biến động rất mạnh khi thị trường dấy lên lo ngại lãi suất ở Mỹ sẽ liên tục đi lên, USD tăng giá trên diện rộng.





Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc vọt lên 1.945 USD/ounce



Đêm qua, thị trường vàng quốc tế biến động hết sức khó lường. Giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm vọt lên 1.945 USD/ounce nhưng sau đó lao xuống dốc và đến 6 giờ ngày 6-4, giao dịch ở mức 1.923 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 -2022 cũng giảm 7 USD/ounce, xuống còn 1.926 USD/ounce



Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động dữ dội khi hãng Reuters đưa tin Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch cấm nhập khẩu than từ Nga do nước này xung đột với Ukraine.



Theo đó, giới đầu tư tài chính lo ngại giá năng lượng sẽ tăng mạnh làm cho lạm phát ngày càng leo thang. Nhiều người đã đưa vốn vào vàng để trú ẩn. Số khác thì mạnh tay bán cổ phiếu rồi chuyển vốn sang kim loại quý này khiến thị trường chứng khoán Mỹ "đỏ" sàn. Giá vàng thế giới có lúc tăng 20 USD/ounce, từ 1.925 USD/ounce lên 1.945 USD/ounce lúc 23 giờ ngày 5-4.



Thế nhưng, ngay sau đó, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhận định FED sẽ liên tục tăng lãi suất cơ bản trong thời gian tới để sớm hạ nhiệt lạm phát. Phản ứng tin tức này, đồng USD tăng giá rất mạnh so vớ nhiều ngoại tệ khác, tạo áp lực lên giá vàng hôm nay.



Trước sức mạnh của USD, giới đầu cơ nhận thấy việc nắm giữ vàng là bất lợi. Thế nên, khi giá vàng thế giới giao dịch tại 1.945 USD/ounce, họ nhanh tay bán ra thu về lợi nhuận. Giá vàng hôm nay giảm mạnh còn 1.923 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 6-4.



Giá vàng hôm nay tại Việt Nam sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30. Theo đó, giá vàng SJC có thể biến động theo diễn biến của giá vàng thế giới và sức mua - bán trong nước.





Trước đó, do giá vàng thế giới trong ngày 5-4 hạ nhiệt giảm nhẹ nên giá vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày ở mức 68,85 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Tấn Nguyên)