Giá vàng hôm nay 14-4: Tăng vọt do lạm phát tiếp tục nóng lên

Giá vàng hôm nay, 14-4, vọt lên khi dữ liệu liên quan đến lạm phát tại các quốc gia có nền kinh tế lớn tiếp tục leo thang, giá dầu thô tăng mạnh, USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác.



Giá vàng trên thị trường quốc tế đêm qua có thời điểm chạm mức 1.980 USD/ounce. Đến 6 giờ ngày 14-4, giá vàng thế giới giao ngay giao dịch tại 1.978 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước. Giá vàng giao tháng 6-2022 cũng tăng 6,8 USD/ounce, giao dịch lần cuối ở mức 1.982 USD/ounce.



Các thị trường quan trọng khác cho thấy giá dầu thô đã tăng 3,5% lên 104 USD/thùng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt, làm thị trường dấy lên lo ngại về nguồn cung nhiên liệu. Theo đó, giá vàng hôm nay cũng nóng lên theo giá dầu thô và tình hình xung đột ở Ukraine.



Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ từ 2,8%/năm xuống còn 2,6%/năm khiến giới đầu tư không còn thu gom USD để mua trái phiếu, buộc đồng USD phải giảm giá, có lợi cho giá vàng hôm nay của thế giới.



Theo giới phân tích, mối quan tâm của thị trường vào thời điểm này vẫn là tình hình chiến sự ở Ukraine và áp lực lạm phát dai dẳng. Hôm qua, Vương quốc Anh đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3- 2022 tăng 7% - mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Còn Mỹ thì công bố chỉ số giá sản xuất tháng 3-2022 tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.



Với các thông tin trên, giới đầu tư tài chính suy đoán thị trường vẫn còn nóng lên trong thời gian tới. Thế nên, khi giá vàng thế giới giao dịch giằng co trong vùng 1.965 USD/ounce, họ liền tăng sức mua. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế có lúc lao lên vượt ngưỡng 1.980 UDS/ounce là dễ hiểu.



Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay (14-4) sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 và nhiều khả năng giá vàng SJC diễn biến khó lường.







Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 13-4, giá vàng thế giới biến động không nhiều, cộng với sức mua yếu trong nước nên giá vàng SJC gần như bất động tại mức 69,85 triệu đồng/lượng.



Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)