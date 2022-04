Đề nghị phong tỏa tài sản gia đình tỉ phú Trịnh Văn Quyết

Liên quan vụ án hình sự “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phối hợp thông tin phục vụ điều tra.





Cụ thể, C01 đề nghị các địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC.





Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng ông Trịnh Văn Quyết tối 29.3 - Ảnh: Trần Cường



Với văn bản này, từ ngày 14.4, Chủ tịch UBND nhiều địa phương đã yêu cầu Sở Tư pháp, Sở TN-MT… rà soát thông tin theo đề nghị của C01. Trong đó, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh về việc cung cấp thông tin tài sản theo yêu cầu của cơ quan CSĐT Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.



Cũng liên quan vụ án này, C01 đã có văn bản gửi 8 ngân hàng đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay, sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân) đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế…



Tập đoàn FLC là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực bất động sản, du lịch với chi nhánh và dự án tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ ngày 29.3 đến nay, C01 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trịnh Văn Quyết và 4 đồng phạm để điều tra hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”. Trong số này có 2 em gái bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga.



Bước đầu C01 xác định từ ngày 1.12.2021 - 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, qua đó gây thiệt hại cho nhà đầu tư 530 tỉ đồng.



Theo Theo Thái Sơn-Phạm Anh (TNO)