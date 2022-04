Đầu tuần, giá vàng lại 'đu đỉnh' sát mốc 70 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch đầu tuần (ngày 18/4), giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng trở lại. Trong đó, vàng trong nước trụ vững sát mốc 70 triệu đồng/lượng.





Phiên giao dịch ngày 18/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69-69,65 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,3 -69,9 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.



Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào - bán ra ở mức 69,2 - 69,85 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Sáng ngày 18/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.985 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 55 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng.



Thông tin trên thị trường thế giới như lạm phát ở Mỹ “nóng” hơn dự kiến khiến nhu cầu về vàng tăng lên nhanh chóng. Trong tuần, có thời điểm giá vàng thế giới vượt 1.980 USD/ounce, hướng đến vùng cao 2.000 USD/ounce, khiến cả giới phân tích và nhà đầu tư đều lạc quan về xu hướng giá vàng tuần này.



Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường Sevens Report Research nhận định trong thời gian sắp tới, triển vọng của giá vàng vẫn lạc quan và có thể vượt ngưỡng đỉnh 2.054USD/ounce đã thiết lập trong năm 2022. Ở chiều ngược lại, giá vàng cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong khoảng 1.920 -1.940 USD/ounce và ngưỡng này chỉ có thể bị phá vỡ nếu lãi suất thực tăng đáng kể.



Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm ngày 18/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.107 đồng/USD, tăng 1 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.730-23.040 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Theo QUỲNH NGA (TPO)