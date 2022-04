Chưa được hoàn tiền, nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh kiến nghị lên Bộ Tài chính

Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sớm có hướng dẫn để doanh nghiệp thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng đầu tư trái phiếu trước đó.





Ngày 25-4, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đến trụ sở Bộ Tài chính với mong muốn cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp thúc đẩy quá trình doanh nghiệp hoàn tiền cho các nhà đầu tư sau khi 9 lô trái phiếu bị hủy bỏ theo quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.



Theo thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, bộ phận tiếp công dân của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với đại diện các nhà đầu tư tại trụ sở Bộ. Theo biên bản làm việc đề ngày 25-4 về việc tiếp công dân liên quan đến vụ việc phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, thành phần tham dự về phía Bộ Tài chính có lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính, lãnh đạo Vụ tài chính Ngân hàng và cán bộ thanh tra Bộ Tài chính.





Các nhà đầu tư trao đổi thông tin sau khi kết thúc cuộc làm việc với bộ phận tiếp công dân Bộ Tài chính.



Buổi làm việc còn có đại diện các nhà đầu tư, gồm ông N.T.C. (trú quận Đống Đa, Hà Nội), bà N.T.L. (trú quận Đống Đa, Hà Nội) và một số cá nhân khác.



Tại buổi làm việc, ông C. (đại diện cho trên 7.000 nhà đầu tư) trình bày nội dung về việc các nhà đầu tư đã thực hiện mua trái phiếu do Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành. Đại diện các nhà đầu tư cũng trình bày thư kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan có thẩm quyền với nội dung Tập đoàn Tân Hoàng Minh có mong muốn thanh toán cho nhà đầu tư nhưng đang gặp vướng mắc vì chưa nhận được hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc trả lại tiền cho nhà đầu tư sau khi 9 lô trái phiếu bị huỷ.



Các nhà đầu tư cũng phản ánh việc hủy phát hành trái phiếu là việc chưa có tiền lệ, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bằng văn bản để các nhà đầu tư thực hiện.



"Chúng tôi kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn các bước như thế nào để Tân Hoàng Minh thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng hợp đồng đầu tư trái phiếu. Bởi hiện Tân Hoàng Minh trả lời các nhà đầu tư là chưa được hướng dẫn, nên chưa thể thanh toán tiền cho nhà đầu tư vì sự việc chưa có tiền lệ"- ông C., đại diện nhà đầu tư, chia sẻ với phóng viên.



Về phía Bộ Tài chính, đại diện Thanh tra Bộ tài chính cho biết Bộ sẽ đôn đốc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng để xử lý. Theo vị đại diện, vụ việc hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang xử lý nên Bộ Tài chính chưa thể trả lời các nhà đầu tư về lộ trình thanh toán. Thanh tra Bộ Tài chính tiếp nhận đơn, báo cáo lãnh đạo Bộ phối hợp với các bộ phận chức năng và cơ quan điều tra xử lý vụ việc nhanh nhất.



Hàng ngàn nhà đầu tư mua trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh



Trước đó vào ngày 3-4-2022, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7-2021 đến 3-2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).



Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty này đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ, thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.



Đến ngày 13-4, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có thông báo cho biết tập đoàn này đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn tiền cho khách hàng mua trái phiếu.



Trong thông báo về việc thực hiện cam kết và mục tiêu hoàn trả toàn bộ các khoản đầu tư cho khách hàng, Tân Hoàng Minh gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu đã bị hủy bỏ theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Tập đoàn này cũng cho biết, cùng với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, Tân Hoàng Minh đang hết sức nỗ lực để duy trì và khôi phục lại hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, tập đoàn này cũng tiến hành các biện pháp tối ưu để khắc phục hậu quả, nhằm thực hiện đúng cam kết và mục tiêu hoàn trả toàn bộ các khoản tiền đầu tư cho khách hàng.



Phía Tân Hoàng Minh cũng cho biết đã gửi đơn đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ sự cố đáng tiếc nói trên, trong đó có việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn và các công ty là tổ chức phát hành trái phiếu. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thời hạn thu hồi trái phiếu đã phát hành và việc hoàn trả tiền cho khách hàng.



Theo Minh Chiến (NLĐO)