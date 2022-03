Vàng trong nước và thế giới 'vênh' kỷ lục: Người dân nên thận trọng

Giá vàng giảm 1 triệu đồng Tính đến cuối giờ trưa ngày 9/3, giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm 900.000 đồng và hiện giao dịch quanh mức 71,3 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Doji Hà Nội giảm 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng đối với giá vàng SJC, hiện giá mua và bán tại doanh nghiệp này từ 69-71,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 69,50-71,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng. Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh mức giá mới từ 69,5-71,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng. Do giá vàng tăng mạnh nên các doanh nghiệp cũng để mức chênh lệch ở mức cao từ 1,8-2 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới, giá vàng giao dịch ở mức vọt lên ngưỡng 2051 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với phiên sáng. Khi quy đổi, đồng kim loại quý này tương đương 56,81 triệu đồng mỗi lượng (thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng).