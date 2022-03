Nghi vấn bị hack, tài khoản Techcombank mất 100 triệu đồng

Tài khoản của anh N.V.B tại ngân hàng Techcombank bỗng mất 100 triệu đồng, nghi vấn do bị kẻ gian tấn công, thực hiện 5 giao dịch bất thường liên tiếp.





Nghi bị hack tài khoản liên tiếp



Mới đây, anh N.V.B (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) cho biết vừa gặp vấn đề với tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).



Cụ thể, theo anh N.V.B, tài khoản của anh đã bị trừ mất 100 triệu đồng với các giao dịch liên tiếp trong hai ngày 7 và 8.2. Anh N.V.B cho rằng, tài khoản của mình đã bị kẻ gian tấn công và thực hiện 5 lệnh chuyển tiền (mỗi lệnh 20 triệu đồng) trong các ngày trên. Những lệnh chuyển tiền gửi tới 5 tài khoản khác nhau và đều thuộc hệ thống ngân hàng Techcombank.



"Ngày 7.2, tôi bị hack 3 lần, mỗi lần 20 triệu vào khung giờ 1h06p, 1h07p và 8h57p. Ngày 8.2, tôi bị hack 2 lần, mỗi lần 20 triệu vào khung giờ 7h14p và 7h15p. Vào thời điểm bị hack, tôi vẫn cầm điện thoại và sim đăng ký với ngân hàng. Đồng thời tôi cũng không click vào bất cứ link lạ nào" - anh N.V.B cho biết.





Liên tiếp các giao dịch trừ tổng cộng 100 triệu đồng trong tài khoản của anh N.V.B theo bản sao kê có xác nhận của ngân hàng Techcombank. Ảnh: NVCC



Sau khi phát hiện sự việc, anh N.V.B đã ra chi nhánh ngân hàng Techcombank để trình báo. Ngân hàng khi đó cho biết sẽ tiến hành tra soát các giao dịch và thông báo khi có kết quả.



Ngày 18.2, trong phản hồi tới anh N.V.B, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Hà Đông cho hay, toàn bộ các giao dịch trên là giao dịch thành công và hợp lệ, "không có dấu hiệu gì bất thường từ các bên liên quan, và không ghi nhận lỗi từ dịch vụ của ngân hàng". Techcombank đồng thời đã chủ động liên hệ làm việc với chủ tài khoản thụ hưởng tuy nhiên chưa thể liên hệ thành công.



Phía ngân hàng đề nghị anh N.V.B sớm trình báo sự việc đến cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi pháp lý.



Techcombank nói gì?



Vụ việc trên được anh N.V.B sau đó đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất an đối với bảo mật thông tin, an toàn tài khoản tiền gửi ở ngân hàng. Trong nội dung đăng trên trang cá nhân của mình, anh N.V.B cũng tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của Techcombank về vụ việc.



"Khi người dân mở tài khoản và gửi tiền, ngân hàng quản lý và thu phí hàng năm. Ngân hàng có nghĩa vụ giữ tài sản của khách hàng và bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng. Về nguyên tắc, khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, ngân hàng phải chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an chứ không phải khách hàng phải chủ động làm việc cơ quan chức năng để truy tìm thủ phạm" - anh N.V.B viết.



Ngày 14.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, phía ngân hàng Techcombank cho biết khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, ngay lập tức Techcombank đã tiến hành các biện pháp kiểm tra, rà soát hệ thống, làm việc với chi nhánh và khách hàng N.V.B.



"Ngày 12.3, trong cuộc làm việc với khách hàng, ngân hàng đã gửi anh N.V.B kết quả tra soát, đồng thời đưa ra những giải thích cụ thể về các giao dịch" - phía ngân hàng Techcombank cho biết.



Trả lời câu hỏi của PV về quy trình xử lý các vụ việc tương tự, khi người dân nghi ngờ bị kẻ gian tấn công tài khoản, hướng xử lý ngân hàng sẽ như thế nào, phía Techcombank cho hay: "Nếu khách hàng đồng ý, ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với khách hàng trong việc làm hồ sơ trình báo ra cơ quan công an".



Ngày 15.3, anh N.V.B cho biết đã trình báo sự việc đến công an xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội).





Theo ĐÌNH TRƯỜNG (LĐO)