Ngành Thuế Gia Lai phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch

(GLO)- Với tinh thần chủ động và tích cực, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu thu ngân sách trong tháng 3 đạt tối thiểu 450 tỷ đồng, lũy kế thu quý I đạt trên 30% dự toán do HĐND tỉnh giao.





Trong 2 tháng đầu năm, tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện là 455,2 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 1.197 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 22% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, 10/14 khu vực, sắc thuế đạt và vượt dự toán giao; 15/18 đơn vị thu ngân sách đạt và vượt tiến độ so với dự toán giao, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế điện tử. Ảnh: Đức Thụy



Tính đến cuối tháng 2-2022, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa đã thu 52,262 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán pháp lệnh. Trong đó, địa bàn thị xã Ayun Pa là 38,827 tỷ đồng, huyện Phú Thiện 4,499 tỷ đồng, huyện Ia Pa 8,936 tỷ đồng. Đánh giá về kết quả thu ngân sách 2 tháng đầu năm, ông Nguyễn Quang Phương-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa bày tỏ: “Để đạt kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Cục Thuế; cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo điều kiện để phục hồi sản xuất kinh doanh”.



Tại Chi cục Thuế TP. Pleiku, tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm là 254,06 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán tỉnh giao và bằng 124,9% so với cùng kỳ năm ngoái (số tăng tuyệt đối là 50,62 tỷ đồng). Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-cho biết: “Trong 2 tháng đầu năm, tình hình thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế theo dõi sát sao tình hình, đôn đốc kịp thời các khoản thuế phát sinh hàng tháng, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ thuế, tiếp tục triển khai quản lý thuế đối với các công trình xây dựng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, triển khai rà soát quản lý thuế tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Trong tháng 3, Chi cục đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 101 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất là 72,5 tỷ đồng. Một nội dung quan trọng trong thời gian tới là chỉ đạo quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản”.

Cơ quan Thuế đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu kết quả thu ngân sách quý I đạt và vượt tiến độ. Ảnh: Sơn Ca



Trong khi đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Đức Cơ đến ngày 16-3 là 37,5 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán tỉnh giao và 57,8% dự toán HĐND huyện giao. Ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Đức Cơ-cho hay: “Ngay từ đầu năm, Chi cục đã chủ động triển khai “nhiệm vụ kép”, phấn đấu thu ngân sách quý I đạt trên 30% dự toán Cục Thuế và dự toán phấn đấu của HĐND huyện”. Theo ông Thạch, ngoài việc triển khai thực hiện đầy đủ chính sách của Chính phủ về hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, Chi cục đã đôn đốc nộp kịp thời các khoản thuế, tiền thuê đất gia hạn đến hạn nộp; triển khai kết nối Zalo của Chi cục Thuế với Zalo doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ thông tin. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng eTax Mobile để người nộp thuế tự giác nộp qua ứng dụng thuế điện tử, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của ngành.



Từ kết quả 2 tháng đầu năm, ngành Thuế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 3 thu ngân sách tối thiểu 450 tỷ đồng, lũy kế quý I đạt trên 30% dự toán do HĐND tỉnh giao. Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-đánh giá: Kết quả thu ngân sách 2 tháng đầu năm đã phần nào phản ánh các ngành kinh tế đang trên đà phục hồi, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trong tháng 3, dự kiến số thu sẽ giảm do thực hiện một số chính sách hỗ trợ về thuế. “Để đạt được mục tiêu thu ngân sách quý I trên 30% dự toán và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán cả năm là 5.427 tỷ đồng, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, quản lý các nguồn thu, có giải pháp khai thác, đôn đốc kịp thời các nguồn thu mới phát sinh vào ngân sách. Đồng thời, tăng cường công tác chống thất thu, tiến hành thanh-kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường công tác thu hồi và xử lý nợ thuế để bù đắp các khoản giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ người nộp thuế”-ông Nhựt thông tin.



SƠN CA