Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai: Sẵn sàng cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh

Tiếp tục đồng hành cùng người dân



Bước vào năm 2022, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn trung ương và địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ước tính trong quý I-2022, đơn vị đã giải ngân 855 tỷ đồng với 18.000 lượt khách hàng vay vốn.



Anh Siu Sơ Mon (tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện) vừa được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng dành cho hộ nghèo. Anh bày tỏ: “Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ, tôi mua được 2 con bò. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt để chúng sinh sản, góp phần ổn định cuộc sống”. Còn bà Trương Thị Thủy (thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê) thì cho biết: “Tháng 2 vừa rồi, tôi được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 50 triệu đồng để trồng cà phê”.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Sê tập trung cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Ảnh: Sơn Ca



Thông tin về hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn trong quý I-2022, ông Nguyễn Đình Lý-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Sê-cho hay: “Trước đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 để Ngân hàng CSXH cho vay nhằm đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn. Trong 3 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở về địa phương từ các tỉnh phía Nam. Nguồn vốn này nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống”. Trong quý I-2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Sê đã giải ngân gần 60 tỷ đồng với gần 1.200 lượt hộ vay, tăng 85% so cùng kỳ năm 2021.



Trong khi đó, ông Hà Thái Dương-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện thì thông tin: “Đơn vị đang thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đạt 371,193 tỷ đồng, tăng 10,550 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 328,071 tỷ đồng, tăng 8,333 tỷ đồng so với đầu năm với 7.892 khách hàng. Trong quý I, doanh số cho vay là 23,222 tỷ đồng với 558 lượt hộ vay, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách”.



Sẵn sàng các điều kiện triển khai chính sách hỗ trợ



Ước tính đến cuối tháng 3-2022, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 5.450 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 474 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay đạt 855 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 681 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, doanh số cho vay tập trung ở các chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo (120 tỷ đồng), cho vay hộ cận nghèo (190 tỷ đồng), cho vay hộ mới thoát nghèo (110 tỷ đồng), cho vay giải quyết việc làm (135 tỷ đồng), cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (210 tỷ đồng), cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn (80 tỷ đồng)... Ngoài ra, năm 2022 là năm đầu áp dụng tiêu chí nghèo đa chiều mới, số hộ nghèo tăng cao. Do đó, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động tranh thủ nguồn vốn trung ương và địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.



Song song với công tác tín dụng, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành rà soát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để chuẩn bị các điều kiện cho vay ưu đãi. Đặc biệt, Ngân hàng CSXH sẽ hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm (2022-2023) đối với các khoản vay lãi suất trên 6% và được giải ngân trong giai đoạn này. Theo đó, 7 chương trình lớn được giảm lãi suất 2% là: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Về vấn đề này, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-cho biết: “Trong quý II-2022, Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục triển khai kế hoạch tín dụng của năm 2022 và khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có chính sách giảm 2% lãi suất đối với các khoản vay trên 6% và được giải ngân giai đoạn 2022-2023. Từ kết quả thực hiện của quý I cho thấy, khả năng tăng trưởng của năm 2022 sẽ rất cao, dự ước gấp đôi năm trước”.



Được biết, trong năm 2021, Ngân hàng CSXH tỉnh cũng đã triển khai thực hiện chủ trương giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong 3 tháng cuối năm 2021 theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và có 141.382 khách hàng được giảm lãi suất với số tiền trên 10 tỷ đồng.



