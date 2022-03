Lật tẩy chiêu dàn cảnh lừa sổ đỏ

Hàng chục vụ lừa đảo “vô tiền khoáng hậu” khắp cả nước vừa bị chặn đứng tại TP.Đà Nẵng. Thủ đoạn tinh vi đến nỗi khi vụ việc vỡ lở, chủ đất thật chỉ nắm giữ được sổ đỏ giả, còn lô đất thật và sổ thật thì bị bán từ lâu.

Tháng 2.2022, Công an TP.Đà Nẵng truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Vũ Quý Lãm (36 tuổi, ngụ H.Gia Lộc, Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, “đàn em” của Lãm là Nguyễn Thị Hậu (53 tuổi), Trần Văn Mão (35 tuổi), Nguyễn Văn Hà (32 tuổi), Nguyễn Thị Hoàn (36 tuổi), Nguyễn Văn Tĩnh (46 tuổi), Lê Thị Thu Thủy (40 tuổi, cùng ngụ H.Sóc Sơn, Hà Nội), Đàm Xuân Khuê (58 tuổi), Văn Hữu Thuận (42 tuổi, cùng ngụ H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) cũng đã bị khởi tố cùng tội danh.



Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Hà (bên phải). Ảnh: Nguyễn Tú

Trong đó, Hậu và Mão bị Công an Khánh Hòa và Hà Nội bắt trong vụ lừa đảo khác, còn Khuê bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giam tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, băng siêu lừa đảo này gây ra hơn 20 vụ trên cả nước, trong đó ở Hà Nội có đến 12 vụ, Đà Nẵng 4 vụ (chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng), Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi nơi 1 vụ, thêm nhiều vụ khác ở miền Tây.

Riêng ông trùm Vũ Quý Lãm bị Công an TP.Hà Nội truy nã từ tháng 7.2020. Thủ đoạn của Lãm tinh vi đến mức phải rất lâu sau đó bị hại mới phát hiện mình bị lừa, khi đó Lãm đã cao chạy xa bay. Trên hành trình trốn nã, Lãm tiếp tục chiêu nạp thêm đàn em, lôi kéo đồng bọn cũ tiếp tục dàn cảnh lừa đảo…

Đánh tráo sổ đỏ, đóng giả chủ đất

Theo đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, Hậu là đàn em “đắc lực” nhất của Lãm. Tháng 8.2020, theo chỉ đạo của Lãm, Hậu tìm được Mão (đang thất nghiệp) để đóng giả chủ đất. Cuối tháng 10.2020, ông H. (ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) rao bán lô đất với giá 3 tỉ đồng, đăng hình sổ đỏ lên mạng xã hội và bị Lãm sao chép để làm giả. Sau đó, Lãm hẹn đến nhà gặp ông H. thương lượng. Trong lúc xem sổ đỏ thật, khi khách giả vờ nại lý do đường xa khát nước, ông H. xuống bếp rót nước thì trên này Lãm kịp tráo lấy sổ đỏ thật rồi, bỏ lại sổ giả. Tiếp đến, Lãm vờ chốt giá để mượn chụp CMND, hộ khẩu (với lý do soạn trước hồ sơ công chứng), nhưng không đặt cọc mà hẹn sẽ đưa đủ tiền khi công chứng.

Ngay sau đó, Hậu được yêu cầu tìm gấp người trạc tuổi ông H. để đóng giả chủ đất và Khuê là người được chọn. Để câu giờ không cho ông H. bán đất, Lãm liên tục trì hoãn xin kéo dài thời hạn công chứng. Đồng thời, Lãm đăng tin vỡ nợ bán rẻ lô đất hơn thị trường 30%. Khi khách hàng tên K. (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) “sập bẫy”, Khuê giả dạng ông H. còn Lãm đóng vai con của chủ đất đưa sổ đỏ thật (nhưng CMND, hộ khẩu giả) cho khách hàng xem. Hai bên chốt giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ngày 5.11.2020, đến hẹn công chứng, Lãm phòng hờ vỡ trận nên cáo bận, cho Mão đóng vai cháu, đưa Khuê đi thay.

Công chứng viên không phát hiện CMND và hộ khẩu giả nên công chứng hợp đồng mua bán. Anh K. đưa 1,7 tỉ đồng tiền mặt và nhận thêm 442 triệu đồng anh K. chuyển khoản. Lãm chia tiền cho đồng bọn và chỉ đạo “đường ai nấy đi”, chờ phi vụ khác.

Công chứng viên vạch mặt

Nửa năm sau, Lãm thấy phi vụ ở TP.Đà Nẵng không bị phát hiện nên quay lại. Tháng 2.2021, với thủ đoạn tương tự, Lãm, Hậu thuê Hà đóng giả ông D. (chủ đất Q.Liên Chiểu) để lừa bán cho bà T. (ngụ Q.Thanh Khê), chiếm đoạt 1,78 tỉ đồng. Đến tháng 3.2021, Lãm thuê Hoàn, Thuận tiếp tục đóng giả vợ chồng ông N., lừa bán đất cho vợ chồng ông Th. (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), chiếm đoạt 1,67 tỉ đồng. Nhờ sổ đỏ thật đánh tráo từ chính chủ, các phi vụ đều qua mắt công chứng viên, các thủ tục đăng ký đất đai cũng trót lọt. Đến khi một nạn nhân rao bán đất trên mạng, ông H. (ngụ Q.Liên Chiểu, người đã rao bán lô đất với giá 3 tỉ đồng rồi bị giả mạo) mới phát hiện mình bị lừa và trình báo. Thật trớ trêu, chủ đất thật như ông H. lại đang giữ trong tay tấm sổ đỏ giả, còn sổ thật đang được giao dịch ở nơi khác.

Trong lúc Công an TP.Đà Nẵng điều tra, thì nút thắt vụ án được mở nhờ sự cảnh giác của một công chứng viên tại Q.Ngũ Hành Sơn. Tháng 4.2021, Văn phòng Công chứng H. làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán thì công chứng viên phát hiện vợ chồng chủ đất có biểu hiện căng thẳng bất thường. Công chứng viên hỏi thêm về nhân thân hai bên, nhận thấy mâu thuẫn nên nghi ngờ, tạm dừng công chứng và đề nghị kiểm tra thông tin. Lúc này, đôi vợ chồng chủ đất bất ngờ… tháo chạy, bỏ lại sổ đỏ, hộ khẩu, CMND. Từ manh mối đắt giá này, Công an TP.Đà Nẵng truy xét, đến tháng 6.2021 bắt được đôi vợ chồng giả là Tĩnh và Thủy.

Cả hai khai nhận đã được Hậu trực tiếp đào tạo khai báo y tế gian dối, đánh tráo sổ hồng, làm giả giấy tờ, luyện giả chữ ký để nhập vai chủ đất, lừa bán lô đất ở Q.Ngũ Hành Sơn với giá rẻ chỉ 1,4 tỉ đồng. Đến cuối 2021, các đồng phạm khác lần lượt sa lưới, riêng ông trùm Vũ Quý Lãm vẫn trốn truy nã.

Đại tá Võ Văn Lanh cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, với siêu lừa mưu mô, nhóm lừa đảo có tổ chức bài bản. Do đó, người dân cần cảnh giác trước các giao dịch đất đai.