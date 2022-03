Giám đốc SHB Ba Đình bị tố nhận 2 tỉ phí lót tay để đảo nhóm nợ xấu

Giám đốc SHB Ba Đình bị tố nhận 2 tỉ đồng tiền phí ngoài để giúp một công ty đảo nhóm nợ.



Theo đơn kêu cứu khẩn cấp của bà N.T.L. và bà L.N.Q, Giám đốc chi nhánh Ba Đình của Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội (SHB chi nhánh Ba Đình) đã nhận 2 tỉ đồng và một cán bộ phụ trách tín dụng tên H. nhận 500 triệu đồng để ngân hàng SHB hỗ trợ công ty của bà L và bà Q làm công văn gửi tới Trung tâm tín dụng quốc gia CIC đưa công ty của họ về nợ nhóm I.



Sự việc được viết tố cáo như sau: “Giữa công ty chúng tôi và SHB Ba Đình có ký kết hợp đồng tín dụng (Tổng hạn mức là 300 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là sổ tiền gửi trị giá 210 tỉ đồng và 150 tỉ mệnh giá cổ phần công ty).



Do tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra từ đầu năm 2020 cho tới nay làm ảnh hưởng nặng nề tới công tác thu nộp của công ty, do vậy xảy ra tình trạng một số khế ước trả nợ quá hạn.



Theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13.03.2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19; và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02.04.2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13.3.2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công ty chúng tôi hoàn toàn được hỗ trợ theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.



Tuy nhiên, cán bộ ngân hàng SHB Ba Đình đã làm trái chỉ đạo trên, đồng thời ép buộc chúng tôi phải nộp các loại chi phí ngoài để được họ hỗ trợ làm theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.



“Nhiều lần cán bộ SHB Ba Đình yêu cầu chúng tôi phải nộp các chi phí ngoài. Tổng cộng nộp cho Giám đốc SHB chi nhánh Ba Đình nhận 2 tỉ đồng, một cán bộ phụ trách tín dụng nhận 500 triệu đồng để hỗ trợ công ty chúng tôi làm công văn đưa lên trung tâm tín dụng quốc gia CIC để chuyển nợ về nhóm I.



Tuy nhiên, đến tháng 1.2022, SHB Ba Đình đã lại lần nữa đưa công ty chúng tôi lên nhóm IV (nhóm nợ xấu). Thu 210 tỉ đồng tiền gửi không trả lãi.



Mặc dù, tháng 11.2021, họ đã đồng ý phương án cơ cấu, giữ nhóm nợ số I cho công ty chúng tôi. Việc làm của SHB Ba Đình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng vốn của công ty chúng tôi (toàn bộ hạn mức ở các Ngân hàng khác bị đóng băng và phong tỏa); ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn lao động, nhất là trong thời điểm cuối năm (năm 2020, 2021)”, nội dung trong đơn viết.



Đơn thư cũng gửi kèm nhiều tài liệu chứng minh hành vi giao nhận giữa hai bên đã hoàn thành.



PV Báo Lao Động đã liên hệ với SHB Ba Đình để xác minh thông tin đa chiều song không nhận được sự phối hợp tích cực nào.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/giam-doc-shb-ba-dinh-bi-to-nhan-2-ti-phi-lot-tay-de-dao-nhom-no-xau-1024785.ldo



Theo Lan Hương (LĐO)