Giá vàng trong nước tăng sốc, lập mức cao lịch sử mới

Trưa 7/3, giá vàng trong nước bán ra bật tăng sốc lên mức cao lịch sử, 72,7 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng thế giới tái lập mốc 2.000 usd/ozt.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC đã tăng sốc hơn 3 triệu đồng so với giá đóng cửa tuần trước lên mức 72,70 triệu đồng/lượng (bán ra) và 70,82 triệu đồng/lượng (mua vào) vào buổi trưa, sau đó giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều cùng xu hướng chốt lời ngắn hạn của giá vàng thế giới.

Tại thị trường Hà Nội, theo cập nhật lúc 13 giờ 45 phút, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào ở mức 72,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 70,2 triệu đồng/lượng. Biên độ mua vào-bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 13 giờ 45 phút, bảng giá vàng điện tử của Tập đoàn DOJI. Ảnh chụp màn hình

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay thế giới đã tái lập mốc 2.000 USD/ozt trong sáng nay, rồi điều chỉnh quanh mốc 1.970-1.990 USD/ozt do áp lực chốt lời trên khung giao dịch 1 giờ (1H) do gặp cản mốc tròn 2.000 và lực mua giảm. Tuy nhiên theo phân tích kỹ thuật, đây chỉ là áp lực trong ngắn hạn, do động lực mua vẫn còn và đang chờ đợi tại mốc kháng cự 1.973 USD/ozt.

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 7/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.985,00 USD/ozt tương đương 55,69 triệu đồng/lượng theo tỷ giá bán ra 22.990 đồng/USD của Vietcombank (chưa tính các loại thuế phí).

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 7/3. Nguồn: Tradingview

Thị trường dầu thô sáng nay chứng kiến mức tăng kỷ lục khi giá dầu mở cửa tuần này đã tăng vọt lên mốc gần 140 USD/thùng. Cụ thể, mức giá cao nhất của dầu WTI trong sáng nay đạt 130,5 USD/thùng và dầu Brent lên tới 139,13 USD/thùng.

Kết thúc tuần giao dịch 28/2-6/3, thị trường hàng hóa thế giới trải qua một trong những tuần biến động mạnh nhất trong lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển. Chỉ số hàng hóa MXV-Index tăng vọt 15,42% lên mức kỷ lục 3.049,98 điểm. Tính từ đầu năm, chỉ số này cũng đã tăng đến hơn 30% chỉ sau hơn 2 tháng.