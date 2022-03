Chủ nhóm trẻ gia đình làm giả 8 sổ đỏ để lừa đảo 1,5 tỉ đồng

Ngày 30.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo tìm kiếm thêm các nạn nhân bị một chủ nhóm trẻ gia đình làm giả sổ đỏ để thế chấp, lừa đảo vay tiền.

Trước đó, CQĐT cũng đã khởi tố Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, năm 2020, Thanh mở nhóm trẻ gia đình, nhận trông giữ trẻ khu vực P.An Hải Bắc, tuy nhiên do dịch Covid-19, hoạt động nhóm trẻ gặp khó khăn.

Để có tiền trả tiền thuê nhà và trang trải chi phí, Thanh đã vay mượn nhiều người đến khi vỡ nợ, không còn tài sản cầm cố nên nghĩ cách làm giả sổ đỏ.

Thanh lên mạng tìm người làm giả giấy tờ và liên hệ với Trung (không rõ lai lịch) qua Zalo. Trung đồng ý làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP874425 đối với thửa đất số 165 thuộc tờ bản đồ số 17, địa chỉ tại lô 5 khu F5 Khu dân cư Làng Cá (P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).



Thanh bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Văn Tiến

Thanh mang sổ hồng này thế chấp cho một phụ nữ ở P.Nại Hiên Đông, vay hơn 400 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh tiếp tục sa sút nên Thanh mất khả năng chi trả. Thanh tiếp tục thuê Trung làm giả 7 sổ đỏ khác để vay tiền người sau trả cho người trước, với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Công an Q.Sơn Trà đã chuyển vụ án cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý, hiện đã có 4 người bị lừa đảo đến trình báo, Công an thành phố tiếp tục kêu gọi những bị hại liên quan sớm liên hệ để cung cấp thông tin tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng.