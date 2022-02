Ngày vía thần tài 2022 là ngày nào? Vì sao nhiều người đi 'săn' hổ vàng?

Ngày vía thần tài 2022 là ngày nào? Vì sao năm nay nhiều người muốn ‘săn’ hổ vàng để cầu may mắn?



Nhiều người đi "săn" hổ vàng trước ngày vía thần tài 2022. Ảnh: Phước Thừa



Hôm nay mùng 5 tết, nhiều người trẻ đã hỏi nhau ngày vía thần tài 2022 là ngày nào, nên mua gì để cả năm gặp nhiều may mắn.



Ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, năm nay rơi vào ngày 10.2 Dương lịch. Dân gian xem đây là ngày đẹp nhất để sắm sửa lễ vật cúng thần tài, cầu mong một năm bình an, gặp nhiều tài lộc.



Bên cạnh cúng các món ăn như heo quay, vịt quay, cá lóc nướng trong ngày này để mong rước thần tài về nhà, nhiều người trẻ đi mua vàng với niềm tin rằng vàng đại diện cho may mắn, phước lộc, phú quý.



Săn vàng theo linh vật của năm



Cứ đến dịp vía thần tài, gia đình chị Nguyễn Song Trà (25 tuổi, trú đường Dương Quảng Hàm, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) mua vàng ép vỉ theo hình linh vật của năm.



Năm nay, gia đình chị nhắm tới một số mẫu vàng ép vỉ có hình con hổ. “Cả nhà tôi cùng mua vàng trong dịp vía thần tài, vừa có ý nghĩa tiết kiệm, vừa hy vọng một năm mới may mắn hơn. Chị tôi thường mua vàng miếng, còn tôi chọn tượng kim dần - hổ vàng”, chị Trà nói. Không đợi tới đúng ngày vía thần tài, chị Trà mua sớm hơn vài ngày để không phải xếp hàng lâu.



Quan niệm mua vàng trong ngày vía thần tài để một năm may mắn, nhiều tài lộc hơn cũng đến với anh Nguyễn Hải Hưng (làm việc tại phòng dịch vụ, công ty TNHH Toyota Cẩm Phả, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khoảng 3, 4 năm trở lại đây.



Anh Hưng cho hay tại quê anh, các gia đình không có tục lệ cúng thịt quay, vịt quay hay cá lóc nướng như một số địa phương khác. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người tìm mua vàng trong những ngày đầu năm mới, nhất là ngày vía thần tài.



Cận cảnh quá trình làm hổ vàng chuẩn bị cho dịp vía thần tài. Ảnh: Phước Thừa

“Năm nay, tôi chọn vàng có hình hổ dũng mãnh, bản lĩnh, với hy vọng một năm mới vượt qua khó khăn. Người Việt vốn quan niệm vàng là tượng trưng cho sự may mắn tài lộc, mua vàng đầu năm để rước tài lộc vào nhà. Tùy tình hình tài chính, tôi thường mua 1 - 2 chỉ hoặc nhiều hơn. Đây cũng là một cách tiết kiệm đầu năm mới”, anh Hưng lý giải.



“Săn” hổ vàng từ sớm



Không đợi đến đúng ngày vía thần tài, nhiều người đã đi ngắm hổ vàng từ trước đó nhiều ngày, để dịp đầu năm có sẵn món quà tặng gia đình, người thân. Chẳng hạn, tại một cửa hàng trang sức trên Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM, từ trước Tết Nguyên đán, nhiều khách hàng đã đến "săn" hổ vàng.



Cửa hàng có những sản phẩm tượng kim dần đại cát (loại lớn) bằng hợp kim cao cấp mạ vàng 24k, cẩn đá ruby và kim dần thịnh vượng (loại nhỏ) bằng vàng 24k, cẩn đá ruby, trọng lượng 5 chỉ…



Nhiều người quan niệm ngày vía thần tài mua vàng sẽ có cả năm nhiều tài lộc. Ảnh: Bảo Vy

Chị Nguyễn Song Trà, người đều đặn đi mua vàng ngày thần tài, cho biết việc mua miếng vàng 9999 dịp này một phần là theo quan niệm may mắn cả năm khi rước vàng tới nhà. Một phần khác, đây cũng là cách thức tiết kiệm, đầu tư khi mà giá vàng thường tăng theo thời gian.



Chị Nguyễn Thị Cẩm Xuân (31 tuổi, nhà thiết kế và chế tác trang sức đá quý Nguyễn Lê, P.Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết số đông người trẻ chọn lựa mua vàng trong dịp vía thần tài để cầu mong một năm mới tài lộc, bình an. Bởi ngoài ý nghĩa mong tiền tài thì vàng cũng là tài sản tích lũy. Một số nhỏ khác có xu hướng chọn những sản phẩm phong thủy từ đá, mỹ nghệ... cho riêng mình hoặc làm quà biếu người thân, đối tác.



Nghệ nhân chế tác hổ vàng chuẩn bị dịp vía thần tài 2022. Ảnh: Phước Thừa



Thích ứng với tình hình dịch Covid-19, các cửa hàng vàng đã chuẩn bị nhiều phương án để phục vụ khách hàng nhanh nhất, tránh tập trung đông người trong dịp vía thần tài.

