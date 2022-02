Giá vàng tăng mạnh, sức mua không giảm

(GLO)- Giá vàng thế giới ngày 24-2 chạm mức 1.976,5 USD/ounce, còn thị trường trong nước giá vàng miếng SJC đã chạm đỉnh 67,5 triệu đồng/lượng-mức giá cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, tại thị trường Gia Lai, sức mua của người dân và các nhà đầu tư vẫn cao.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước biến động liên tục, tại các tiệm vàng lớn ở TP. Pleiku, số lượng giao dịch mua vào vẫn thấp hơn doanh số bán ra. Vừa chọn xong vài món đồ nữ trang ưng ý, bà Nguyễn Thị Thanh Tân (thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) cho biết: “Tôi xem tin tức thời sự thì biết giá vàng đang tăng cao nhưng gia đình chuẩn bị đám cưới cho con vào tháng 3, việc quan trọng nên vẫn quyết định mua vàng cưới ngay thời điểm này. Giá vàng SJC đang cao quá nên tôi mua vàng nữ trang 980 và vàng khâu 999, vừa phù hợp khả năng tài chính, vừa đảm bảo đúng sính lễ truyền thống”.

Trước diễn biến “nóng” của giá vàng, bà Nguyễn Thị Thảo (tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) liên tục theo dõi tin tức cập nhật trong ngày để quyết định chốt giá xuống tiền đúng thời điểm. Bà Thảo chia sẻ: “Mặc dù giá vàng miếng SJC luôn cao nhất nhưng tôi quan niệm rằng mình có nhu cầu thì mua. Nếu mua cao thì bán giá cao, không có thiệt thòi gì. Đơn cử như ngày 20-1, tôi mua vàng miếng SJC giá 61,3 triệu đồng/lượng nhưng tới ngày 24-2, giá tăng vọt lên 67,5 triệu đồng/lượng. Vàng là kênh đầu tư truyền thống khá an toàn, việc quan trọng nhất là quyết định đúng thời điểm”.

Dù vàng tăng giá nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn đầu tư tích trữ khi một số kênh đầu tư khác sụt giảm. Ảnh: Sơn Ca

Tính đến sáng 27-2, giá vàng thế giới neo ở mức 1.899 USD/ounce (tương đương 52 triệu đồng/lượng). Còn trong nước, sau 2 ngày giảm liên tiếp trước đó, giá vàng SJC đang ở mức 64,5-65,7 triệu đồng/lượng. Theo nhiều phân tích và dự báo cho thấy, giá vàng vẫn có xu hướng tăng trong thời gian tới khi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, cộng thêm nhu cầu đầu tư lựa chọn kênh trú ẩn an toàn này.

Diễn biến thị trường vàng những ngày lập đỉnh lịch sử cho thấy, mặc dù giá vàng miếng SJC cao nhất song sức mua không hề giảm, dòng tiền đổ vào kênh trú ẩn an toàn này rất lớn, nhất là trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đang rớt giá.

Đánh giá về tình hình kinh doanh vàng trong những ngày qua, ông Hoàng Ngọc Minh-chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam-nhận định: “Trong 2 ngày (24 và 25-2), doanh số bán ra tăng gấp 4 lần so với ngày thường, nhu cầu chủ yếu của khách hàng là vàng miếng SJC. Ngược lại, doanh số mua vào chỉ bằng 1/4 so với doanh số bán ra, chỉ có một số khách hàng bán vàng để chốt lời. Từ tương quan chênh lệch giữa mua vào và bán ra cho thấy, nhu cầu đầu tư tăng cao khi thị trường vàng biến động do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới. Từ nay cho đến cuối năm 2022, nếu tình hình chính trị thế giới không có biến động thì giá vàng sẽ ổn định”.

Còn ông Lê Hoàng Văn-chủ tiệm vàng Ngọc Diệp (144 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) thì bày tỏ quan điểm: “Những ngày qua, doanh số bán ra tại tiệm cao hơn doanh số mua vào. Giá vàng miếng SJC cách biệt quá lớn so với các thương hiệu vàng khác khiến cả người bán và người mua đều có tâm lý dè chừng cẩn trọng trong việc đầu tư vì đã có kinh nghiệm qua nhiều đợt điều chỉnh tăng, giảm theo từng giờ. Sau phiên tăng giá đạt đỉnh lịch sử, giá vàng trong nước dù có xu hướng giảm nhưng vẫn chênh lệch cao hơn so với giá vàng thế giới”.

Bên cạnh xu hướng mua vàng miếng, vàng nhẫn tròn gia tăng những ngày qua, các sản phẩm vàng trang sức vẫn đều đặn tăng doanh số. Bà Dương Thị Lệ Nga-chủ tiệm vàng Kim Mỹ Nga (08 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) thông tin: “So với vàng miếng, vàng khâu thì giá vàng trang sức không có biến động mạnh, chỉ tăng khoảng 500 ngàn đồng/lượng so với thời điểm tháng 1 vừa qua. Nhu cầu, sức mua, doanh số bán ra các dòng trang sức vẫn khá ổn định”. Còn anh Bùi Văn Đoàn-chủ tiệm vàng Xuyên (333 Hùng Vương, TP. Pleiku) cho biết: “Những ngày qua, doanh số mua vào và bán ra tại tiệm vẫn cân bằng. Mặc dù giá vàng tăng cao ở một số thời điểm nhưng số lượng khách hàng bán ra chốt lời không nhiều, không ồ ạt vì có tâm lý chờ đợi giá tiếp tục tăng”.