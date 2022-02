Giá vàng hôm nay 17-2: Tăng trở lại khi lạm phát lan rộng

Sau khi giảm 18 USD/ounce, giá vàng hôm nay đã đảo chiều đi lên trong bối cảnh Mỹ thừa nhận lạm phát cao và ngày càng lan rộng, USD giảm giá so với nhiều đồng tiền khác.



Giá vàng hôm nay 15-2: Nóng lên khi xung đột Nga-Ukraine leo thang

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng trở lại



Đầu ngày 17-2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 1.870 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước.



Riêng giá vàng kỳ hạn tháng 4-2022 tăng 16 USD/ounce, giao dịch lần cuối ở mức 1.873 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu so với mức giá vào đầu tháng 2-2022 là 1.800 USD/ounce thì giá vàng hôm nay đã tăng 70 USD/ounce.



Tại Việt Nam, giá vàng SJC ngày 16-2 cũng tăng 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 62,9 triệu đồng lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.





Nguyên nhân giá vàng thế giới đêm qua tăng trở lại do giới đầu tư có nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý khi Ủy ban Thị trường mở (FOMC) - cơ quan cấp trên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp tháng 1-2022 của tổ chức này, chỉ ra lạm phát tại Mỹ tăng cao và đang lan rộng đến nhiều lĩnh vực.



Mặt khác, dữ liệu liên quan đến lạm phát cao hơn dự báo ở Anh thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Anh tính đến việc tăng thêm lãi suất cơ bản sau khi ngân hàng này đã tăng lãi suất vào cuối năm 2021. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2022 tại Anh tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo là 5,4%. Còn CPI tháng 1-2022 của Trung Quốc tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.



Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ từ 2,04%/năm xuống còn 2,03% khiến giới đầu tư gần như không quan tâm đến trái phiếu. Nhiều người đã đưa vốn vào kim loại quý, tạo động lực cho giá vàng hôm nay đi lên. Các thị trường khác chứng kiến giá dầu thô tăng mạnh và giao dịch quanh mức 94 USD/ thùng, đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, có lợi cho giá vàng hôm nay.



Giao dịch đầu ngày 16-2 cho thấy giá vàng thế giới gần như biến động trong vùng 1.850-1.860 USD/ounce. Thế nhưng, sau khi thông tin Mỹ thừa nhận phát cao ngày càng lan rộng, CPI của Anh và Trung Quốc tăng cao…được loan đi toàn cầu, dòng tiền đã chảy mạnh vào thị trường vàng.



Giá vàng hôm nay tăng một mạch từ 1.850 USD/ounce lên 1.873 USD/oucne lúc 4 giờ ngày 17-2. Đến 6 giờ cùng ngày, giá vàng hôm nay giao dịch tại 1.870 USD/ounce



Về mặt kỹ thuật, giới đầu cơ dự báo giá vàng thế giới đang hướng tới mục tiêu tiếp theo ngưỡng kháng cự 1.882 USD/ounce và nếu không vượt qua mức cản này, giá vàng lùi về 1.845 USD/ounce.

Theo Thy Thơ (NLĐO)

Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh