Giá vàng hôm nay 11-2: Biến động dữ dội, cứ lao lên rồi giảm mạnh

Giá vàng hôm nay biến động khó lường trong bối cảnh lạm phát tăng cao, USD tiếp tục giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, giới đầu cơ tranh thủ lướt sóng vàng.





Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh sau ngày vía Thần tài, bất chấp đà tăng mạnh từ giá vàng thế giới.



Lúc 9 giờ 15, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 61,1 triệu đồng/lượng, bán ra 61,8 triệu đồng/lượng, giảm thêm 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.



Có thời điểm giá vàng SJC giảm sâu hơn về 61,75 triệu đồng/lượng vào đầu ngày giao dịch.



Tương tự, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng giảm mạnh khi được các doanh nghiệp niêm yết quanh 52,7 triệu đồng/lượng mua vào, 53,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm mạnh tới 550.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Trong khi đó, giá vàng PNJ ổn định khi được doanh nghiệp giao dịch quanh 53,3 triệu đồng/lượng mua vào, 54,3 triệu đồng/lượng bán ra.



Diễn biến của giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước sau ngày Thần tài được đánh giá là dễ đoán, đặc biệt đối với vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại, khi nhu cầu mua vàng lấy may sau ngày Thần Tài không còn. Đến thời điểm hiện tại, nhu cầu trên thị trường đã trở về trạng thái bình thường, không còn nhộn nhịp nên sức mua cũng giảm.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 1.825 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu giờ sáng.



Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.090 đồng/USD, giảm tới 18 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 22.530 đồng/USD mua vào, 23.180 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng mỗi USD so với hôm qua.





Giá vàng hôm nay của thế giới vọt lên rồi lao xuống



Đầu ngày 11-2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.826 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.834 USD/ounce



Trước đó tại Việt Nam, giá vàng SJC trong ngày Thần Tài – mùng 10 tháng Giêng (tức 10-2) có lúc vọt lên 62,7 triệu đồng lượng. Ở mức giá này, những người nắm giữ vàng miếng đã ồ ạt bán ra buộc giá vàng SJC giảm sốc 500.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 62,2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 12 triệu đồng/lượng.





Đêm qua, Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát cao hơn dự báo khiến thị trường tài chính phản ứng hết sức mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2022 của Mỹ tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,3 điểm % so với dự báo là 7,2%.



Lập tức, giới đầu tư mạnh tay bán "đồng bạc xanh" khiến USD tiếp nối đà giảm giá so với nhiều đồng tiền khác. Đồng thời trên thị trường chứng khoán Mỹ, họ cũng bán tháo cổ phiếu làm cho các chỉ số trên Phố Wall giảm điểm rất mạnh; theo đó, chỉ số Dowjones mất 526 điểm, S&P 500 giảm 83 điểm và Nasdaq "bốc hơi" 304 điểm.



Trước sự suy yếu của USD và giá cổ phiếu tại Mỹ, nhiều người đã dịch chuyển một phần vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay có thời điểm tăng 17 USD/ ounce, từ 1.825 USD/ounce vọt lên 1.842 USD/ounce lúc 0 giờ ngày 11-2.



Mặt khác, do Liên minh châu Âu (EU) dự báo lạm phát của khu vực sử dụng đồng tiền chung euro sẽ tăng mạnh trong năm 2022, cộng với CPI của Mỹ tăng nóng nên thị trường ngày càng tin rằng tháng 3-2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng 0,5 điểm % lãi suất cơ bản. Khi đó, USD sẽ tăng giá trở lại, có thể bất lợi cho giá vàng hôm nay.



Có lẽ những suy đoán về lãi suất cơ bản và sức mạnh của USD đã thúc đẩy không ít nhà đầu tư dồn vào trái phiếu Mỹ giúp lãi suất trái phiếu từ 1,92%/năm vọt lên 1,99%/năm. Điều này đồng nghĩa dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị chi phối. Giá vàng hôm nay đối mặt nguy cơ đi xuống.



Với diễn biến này, những người chuyên lướt sóng vàng liền tranh thủ bán ra, thu về lợi nhuận. Ngay sau đó, giá vàng hôm nay giảm mạnh 16 USD/ounce, từ 1.842 USD/ounce rơi xuống 1.826 USD/ounce rồi giao dịch xoay quanh mức giá này đến 6 giờ ngày 11-2.



Theo Thy Thơ - Thái Phương (NLĐO)

Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Tấn Nguyên