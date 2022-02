Dịch vụ ngân hàng điện tử: Hoạt động an toàn, thông suốt dịp Tết

(GLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng qua hệ thống máy ATM, POS luôn được đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Như Hiền (phường Hoa Lư, TP. Pleiku)-chủ một cơ sở spa, karaoke tỏ rõ sự hài lòng khi hoạt động kinh doanh vẫn đảm bảo thông suốt nhờ kênh giao dịch ngân hàng điện tử. Trong dịp Tết, có khá nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở không dùng tiền mặt mà thanh toán qua máy POS hoặc quét mã QR, eMobile Banking rất nhanh chóng, thuận tiện. “Về phía đơn vị kinh doanh, tôi rất quan tâm đến việc quản lý các giao dịch tài chính an toàn và hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của ngân hàng điện tử, tôi có thể kiểm soát được dòng tiền hiệu quả ngay lập tức trên điện thoại di động mà không cần phải đến ngân hàng”-chị Hiền bày tỏ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt qua kênh ngân hàng điện tử tăng cao dịp Tết, BIDV-Chi nhánh Gia Lai đã cải tiến các tiện ích, gia tăng bảo mật cũng như đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Các sản phẩm số tại BIDV dành cho khách hàng được tích hợp nhiều tính năng như gói dịch vụ tài chính, dịch vụ phi tài chính và quản lý dòng tiền; sản phẩm số dành cho khách hàng cá nhân được cung ứng thêm nhiều tính năng mới rút ngắn thời gian giao dịch và tăng ứng dụng như tặng quà đến nhiều người nhận, tiền gửi tích lũy online... Bà Phạm Thị Thu Thủy-Phó Giám đốc BIDV-Chi nhánh Gia Lai-thông tin: “Trong dịp Tết, dù các giao dịch tăng gấp đôi, công việc bận rộn gấp nhiều lần nhưng BIDV cam kết đảm bảo an toàn và thông suốt hoạt động, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Tại trụ sở chính và các chi nhánh đều phân công cán bộ trực kỹ thuật công nghệ thông tin 24/24 giờ trong suốt dịp Tết để đảm bảo các giao dịch ngân hàng điện tử được thực hiện thông suốt”.

Tương tự, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai-cho biết: “Dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank luôn được đầu tư, nâng cấp thường xuyên để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của khách hàng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Các giao dịch ngân hàng điện tử được xử lý tập trung tại trụ sở chính Agribank. Về phía chi nhánh, chúng tôi bố trí cán bộ trực hotline để tiếp nhận thông tin, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, khi có sự cố phát sinh, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc hỗ trợ 24/7 của Agribank. Bên cạnh đó, các dịch vụ ngân hàng điện tử như Agribank E-Mobile Banking, Agribank Internet Banking luôn hoạt động 24/7 để phục vụ khách hàng giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán bằng QR Code, nhận tiền kiều hối, lì xì năm mới…”.

Trong dịp Tết Nguyên đán, ngân hàng điện tử đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tuyến của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Sơn Ca

Để dịch vụ ngân hàng điện tử hoạt động an toàn, thông suốt, từ cuối tháng 1-2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, NHNN Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp, theo dõi, giám sát các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022, đảm bảo an toàn, an ninh và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin. Đồng thời, NHNN đã yêu cầu Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra các phương án dự phòng, theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai sót, sự cố đảm bảo hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử hoạt động ổn định, an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến. Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xử lý và phản hồi kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định…