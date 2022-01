Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo 'nóng' cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 396/NHNN-VP đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Theo đó, các đơn vị trong toàn Ngành cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn hoạt động ngân hàng, tập trung vào một số nội dung cụ thể.



Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường, theo dõi sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để có giải pháp phù hợp. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai; đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh;



Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung quy định về an toàn kho quỹ, công tác tiền mặt, công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính trong dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP và các chỉ đạo liên quan của UBND các tỉnh, thành phố (nếu có);





Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh: SBV)



Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc NHNN và thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn, an ninh, hoạt động liên tục các hệ thống thông tin trong dịp Tết;



Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, phòng giao dịch, tài sản, kho tiền và hoạt động ngân hàng, đặc biệt những nơi vắng, xa khu dân cư; bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo các hoạt động thuận lợi, thông suốt;



Không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện ô tô, tài sản công đi lễ hội hoặc các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội.



Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022: Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, phòng giao dịch, tài sản, kho tiền và hoạt động ngân hàng. (Ảnh: ABB)



Riêng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, NHNN yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về kiểm đếm, giao nhận, bảo quản tiền mặt, tài sản quỹ, giấy tờ có giá và cung ứng tiền mặt trên địa bàn.



Thống nhất kế hoạch thu, chi tiền mặt trong những ngày nghỉ Tết với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống ATM, POS;



Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ;



Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.



Bên cạnh đó, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ, hình ảnh của đồng tiền Việt Nam;



Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp thời, đảm bảo các ATM hoạt động an toàn, thông suốt; chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán…;



Tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội



Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo yêu cầu của NHNN, cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt của khách hàng cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá.



Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội. (Ảnh: LT)



Theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt của các chi nhánh trong hệ thống để kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trước, trong và sau dịp Tết; Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm và đầu năm;



Tổ chức tốt các dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ động có kế hoạch để phục vụ tốt các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, không để doanh nghiệp bị chậm thanh toán trong những ngày nghỉ Tết; bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong dịp Tết.



Quán triệt cán bộ, nhân viên ngân hàng thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ và quy định, quy chế nội bộ; nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ doanh nghiệp và người dân; tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng và hoạt động ATM;



Kịp thời báo cáo Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Thống đốc NHNN (đối với Hội sở chính của TCTD) về các vụ việc vi phạm, mất an ninh, an toàn xảy ra trong hệ thống.



