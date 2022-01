Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

(GLO)- Chiều 11-1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương và cơ sở Hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.





Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh.

Theo báo cáo kết quả tại hội nghị, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã hoàn thành thu thập thông tin của trên 889,4 ngàn doanh nghiệp, đạt 99%; trên 52,5 ngàn đơn vị sự nghiệp, đạt 99%; trên 6.400 đơn vị hiệp hội, đạt 98,6% và 4,97 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đạt 96,6%; 46,8 ngàn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 99,5%.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn



Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy tổng số 4 loại đơn vị điều tra (doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) do Tổng cục Thống kê thực hiện có gần 6 triệu đơn vị, tăng 8% (tăng 444,7 ngàn đơn vị) so với năm 2016. Bình quân giai đoạn 2016-2020 số lượng đơn vị tăng 1,9%/năm, cao hơn mức tăng 1,5%/năm của giai đoạn 2011-2016. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra năm 2020 là gần 26 triệu người, tăng 3% (tăng 752,8 ngàn người); bình quân tăng 0,7%/năm.



Cụ thể, tính đến ngày 31-12-2020, cả nước có 683,6 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 35,3% (tăng 178,5 ngàn doanh nghiệp) so với năm 2016; gần 15,3 ngàn hợp tác xã, tăng 17,5% (tăng 2,3 ngàn đơn vị). Qua điều tra, cả nước có gần 5,2 triệu cơ sở kinh doanh cá thể, tăng 5,7% (tăng 281,1 ngàn cơ sở); 52,5 ngàn đơn vị sự nghiệp, giảm 28,6% (giảm trên 21 ngàn đơn vị) so với năm 2016; 46,8 ngàn cơ sở thuộc các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, tăng 9,6% so với năm 2016…



Tại Gia Lai, kết quả rà soát giai đoạn 1, toàn tỉnh có 5.578 doanh nghiệp, 1.175 chi nhánh, 1.143 địa điểm sản xuất kinh doanh; có 952 đơn vị sự nghiệp, 116 hiệp hội. Giai đoạn 2, toàn tỉnh có 58.097 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 276 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.



Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã chủ động, linh hoạt đổi mới trong việc thu thập thông tin để đảm bảo phòng-chống dịch hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện với nhiều đổi mới về nội dung và cách thức thu thập thông tin thông qua việc sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý đến công bố kết quả; nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm gần 1 nửa kinh phí so với điều tra truyền thống trước đây. Cuộc tổng điều tra giúp đánh giá toàn diện thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế của đất nước và địa phương, qua đó xây dựng chính sách cụ thể để thúc đẩy kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.



Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cũng thông qua báo cáo sơ bộ kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó, tính đến 31-12-2020, cả nước có 32.304 cơ sở hành chính, giảm 7,25% so với năm 2016 (tương đương 2.520 cơ sở); bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm 1,86%/năm. Tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội là trên 1,4 triệu người, tăng 462 ngàn người so với năm 2016, tương ứng tăng 46,3%.



Dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.



MINH NGUYỄN