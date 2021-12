Người đàn ông mất sạch tiền trong tài khoản khi trả lại 2 triệu tiền 'chuyển nhầm'

Công an cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi nhận tiền chuyển đến từ tài khoản ngân hàng mà không rõ lý do, đây có thể là một trò lừa đảo tinh vi.





Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với hình thức giả vờ gửi nhầm tiền vào tài khoản rồi gửi yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay với lãi suất “cắt cổ”.



Bỗng dưng nhận được tiền từ tài khoản lạ



Ngày 12.6, chị A. (ở quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được hơn 45 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng với nội dung đính kèm khó hiểu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, một tài khoản Zalo lạ kết bạn và nói với chị rằng công ty tài chính đã giải ngân số tiền của chị và chị trở thành một người vay nợ.





Tuyệt đối không xử lý số tiền chuyển nhầm vào tài khoản mình một cách vội vã. Ảnh Công an Hà Nội



Chị nhận thấy bản thân không thực hiện bất cứ thủ tục vay nợ nào trên mạng, chị A. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Thời điểm đó, tài khoản Zalo kia liên tục nhắn tin qua lại. Sau khi biết hành vi lừa đảo không thành, người đó đổi thái độ, nhắn tin cho chị với nội dung hăm dọa.



Chị A. cho hay, chị đã thực hiện các thủ tục tra soát với ngân hàng, đồng thời giao toàn bộ số tiền 45 triệu đồng cho Công an giải quyết.



Một trường hợp khác là chị D. cũng nhận được số tiền 20 triệu đồng từ tài khoản lạ với nội dung “cô D mượn”. Một lúc sau, chị nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nói lỡ chuyển nhầm và xin lại. Theo người này, đây là số tiền chị ta cần gấp để làm phẫu thuật cho con. Vì cần gấp nên người phụ nữ liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép đòi chị trả lại số tiền chuyển nhầm.



Thấy nhiều điểm nghi ngờ, chị D. yêu cầu người phụ nữ gọi điện đòi tiền có giấy xác nhận của ngân hàng rằng chị ta đúng là chủ tài khoản. Sau khi nghe yêu cầu, đầu dây bên kia “lặn mất tăm”.



Sau đó, chị D. ra ngân hàng yêu cầu in sổ phụ để kiểm tra xem ai chuyển tiền và biết được đó là một người đàn ông khác tên L.V.T, chuyển tiền với nội dung “Cho D vay với thời hạn 45 ngày”.



Theo cách giải thích của ngân hàng, sau thời hạn 45 ngày, chủ tài khoản đó sẽ xuất hiện và đòi khoản tiền 20 triệu đồng cùng lãi xuất “trên trời”. Nếu không trả, họ sẽ cho người tới quấy phá vì có bằng chứng chuyển tiền cho vay trên điện thoại.



Theo một điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, cơ quan Công an đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu lừa đảo trong việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản.



Cụ thể, anh T. (ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội), bỗng nhận được 2 triệu đồng vào tài khoản. Chưa nhận ra ai gửi thì khoảng 30 phút sau, anh nhận được điện thoại từ một người phụ nữ, người này nói rằng đã lỡ chuyển nhầm và mong anh được chuyển lại.



Người phụ nữ nói đang ở nước ngoài nên nhờ anh đăng nhập vào dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua một đường link. Sau khi điền các thông tin, anh T. phát hiện mấy chục triệu đồng trong tài khoản của mình đã bị rút sạch.



Cần làm gì để không bị lừa?



Công an TP Hà Nội cho biết, nếu người nhận được tiền vội vã trả lại tiền cho người lạ nhưng không xác minh rõ số tài khoản ngân hàng, chứng từ chuyển khoản sẽ rất phức tạp. Còn nếu đúng hạn trả nợ, chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền xuất hiện và yêu cầu bên nhận thanh toán thì họ cũng khó có thể từ chối vì thông tin chuyển khoản đã lưu trên điện thoại và có chứng từ ở ngân hàng.



Theo điều 228, 230, 579 Bộ luật Dân sự 2015, khi tình cờ nhận được khoản tiền lạ từ người chưa từng có mối quan hệ với mình và cũng không có bất cứ giao dịch nào với họ liên quan đến số tiền này, người nhận được xem là người đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật. Vì vậy, người nhận phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc giao nộp tiền đó cho UBND hoặc Công an xã, phường nơi gần nhất nhằm thông báo công khai cho chủ sở hữu biết để nhận lại.



Để tránh bị lừa, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm” thì không sử dụng tiền đó vào chi tiêu cá nhân. Nếu đó là tiền chuyển nhầm thật sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo.



Nếu là khoản tiền nhỏ, chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu vứoi những thông tin nhận được và tiến hàng chuyển lại. Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện xác minh hoặc người dân liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.



Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển tiền hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển tiền cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước.



Đặc biệt, người dân không bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, password của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, kể cả họ có tự xưng là bạn bè, nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.



Cũng theo Công an TP Hà Nội, ngoài thủ đoạn chuyển nhầm vào tài khoản, người dân còn bị sập bẫy lừa đảo với hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.



Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên công ty thương mại điện tử và đăng tải thông tin quảng cáo tìm CTV bán hàng online trên mạng xã hội. Họ yêu cầu CTV phải thanh toán đơn hàng cho công ty sau đó sẽ nhận tiền gốc cộng thêm chiết khấu.



“Mồi nhử” mà họ đưa ra rất hấp dẫn, mỗi đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch từ 10 – 20%. Nhiều người đã đăng ký làm CTV bán hàng, sau khi chuyển tiền cho công ty sẽ không nhận được lại tiền.



Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Nếu làm CTV cho các công ty, doanh nghiệp,… người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa, đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo cho cơ quan Công an để xác minh, ngăn chặn và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo DƯƠNG LAN (TNO)