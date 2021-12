Ngành Thuế: Điện tử hóa để hướng tới những giá trị cốt lõi

(GLO)- Điện tử hóa các thủ tục hành chính không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.





Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan Thuế. Đó là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của ngành Thuế trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tại Gia Lai, ngành Thuế được ghi nhận là một trong số đơn vị tiên phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tăng cường điện tử hóa các thủ tục hành chính. Trong năm 2021, ngành đã duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 100%; hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 98%; doanh nghiệp sử dụng hóa điện tử trên địa bàn đến ngày 31-10-2021 đạt trên 60% và mục tiêu đến ngày 1-7-2022, tỷ lệ sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.

Từ thực tế hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Nam-Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai-nhận định: “Trong những năm qua, Công ty luôn nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đóng góp vào ngân sách bình quân 140-150 tỷ đồng. Ngành Thuế tỉnh đã tích cực đổi mới, hiện đại hóa công tác thuế. Thông qua việc triển khai có hiệu quả các dịch vụ thuế điện tử đã tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị trong việc chủ động xác định số thuế, khai thuế, nộp thuế vào ngân sách một cách đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng”.



Không dừng lại ở khối tổ chức, doanh nghiệp, trong năm 2021, ngành Thuế tỉnh phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai nộp thuế điện tử, đa dạng các hình thức thu nộp thuế không dùng tiền mặt dành cho hộ kinh doanh. Theo đó, thay vì nộp thuế trực tiếp bằng tiền mặt theo phương thức truyền thống thì hộ kinh doanh có thể lựa chọn nộp thuế tự động qua kênh ATM, E-Mobile Banking, Internet Banking, QR Code… Ông Nguyễn Văn Quý-chủ cửa hàng Bách Khoa (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi cơ quan Thuế triển khai nộp thuế điện tử hộ kinh doanh. Giờ đây, chỉ cần mở tài khoản, đăng ký ứng dụng E-Mobile Banking trên điện thoại di động là có thể giao dịch nộp thuế điện tử. Với hình thức này, tôi thấy vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian mà lại rất tiện ích, an toàn, bảo mật cao”.



Về phía đơn vị phối hợp triển khai các dịch vụ thuế điện tử, ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-bày tỏ: “Chi nhánh luôn chủ động phối hợp thu ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng. Đến nay, 100% khách hàng doanh nghiệp có tài khoản giao dịch tại Chi nhánh đã sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử do Agribank cung cấp. Trong năm 2021, chúng tôi phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho hộ kinh doanh qua kênh Internet Banking nhằm giúp khách hàng nộp thuế thuận tiện, an toàn”.



Được biết, dịch vụ nộp thuế điện tử được thực hiện trên website do Agribank cung cấp, khách hàng chỉ cần đăng nhập để sử dụng với các thao tác đơn giản, giao dịch 24/7 và không cần đến ngân hàng. Sắp tới, khi Agribank triển khai ngân hàng điện tử E-Banking, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ nộp thuế điện tử cũng sẽ được nâng tầm phát triển hơn nữa giúp cho công tác thu ngân sách nhà nước được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.



Không chỉ triển khai có hiệu quả các dịch vụ thuế điện tử, ngành Thuế còn tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh; thực hiện gửi văn bản đôn đốc, nhắc nợ thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử; triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile cho cá nhân người nộp thuế… Ông Trần Phan Quốc Chương-Phó Chi cục Thuế TP. Pleiku-nhận định: “Từ tháng 4-2021, Chi cục triển khai việc kết nối, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất bằng hình thức điện tử, mang đến hiệu quả rất cao về mặt thời gian, giảm thiểu sai sót. Bên cạnh đó, cũng với phương thức điện tử, Chi cục đã thông báo nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xác nhận thuế, lập biên bản vi phạm hành chính… Điện tử hóa nhiều khâu trong công tác thuế đã góp phần tích cực vào mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả trong thu ngân sách”.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính thuế được đặc biệt quan tâm. Toàn ngành đã đơn giản hóa 222 thủ tục hành chính; cắt giảm 194 thủ tục hành chính (từ 498 xuống còn 304); điện tử hóa 194/304 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu điện tử cấp độ 3, 4. Riêng giai đoạn 2011-2020, tổng thời gian nộp thuế từ 650 giờ/năm giảm còn 237 giờ/năm. Việt Nam được đánh giá là 1 trong 4 nước khu vực Đông Nam Á có sự cải thiện vượt bậc về mức độ thuận lợi về thuế. Còn tại địa bàn Gia Lai, Cục Thuế đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thuế, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Đến nay, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,6%, đảm bảo các hồ sơ trễ hạn phải có “thư xin lỗi” gửi người nộp thuế.



Ngành Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các khâu quan trọng của công tác thuế và mang lại hiệu quả tích cực khi giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao qua các kỳ khảo sát chỉ số DDCI hàng năm. Năm 2020, Cục Thuế tỉnh có điểm số DDCI cao nhất, xếp vị trí thứ nhất trong 17 sở, ngành với 70,79 điểm. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của ngành Thuế tỉnh trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.



Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh: “Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hướng tới những giá trị cốt lõi là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, phục vụ tốt nhất, nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế. Đối với cơ quan Thuế, chúng tôi cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.



