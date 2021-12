Ngân hàng Phát triển Châu Á giảm dự báo tăng trưởng cả năm 2021 và 2022

Ngày 14-12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã điều chỉnh dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu Á đang phát triển, giảm nhẹ còn 7,0% trong năm 2021 và 5,3% trong năm 2022, sau khi các đợt bùng phát mới của dịch bệnh Covid-19, dẫn tới mức tăng trưởng chậm hơn trong quý 3.



Những ước tính mới nhất này được trình bày trong ấn bản bổ sung thường kỳ của báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2021. Trước đó, hồi tháng 9, ADB dự báo mức tăng trưởng 7,1% cho năm 2021 và 5,4% cho năm 2020. Triển vọng cho năm nay đã được điều chỉnh giảm nhẹ đối với tất cả các tiểu vùng, trừ Trung Á.



Quyền Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Joseph Zveglich, Jr., nhận định: “Các đợt bùng phát mới trong quý 3 đã khiến tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội bị chững lại, và sự xuất hiện của biến thể Omicron đang dẫn đến tình trạng bất định mới. Những nỗ lực phục hồi gần đây sẽ phải tính đến các diễn biến này”.



Rủi ro chính đối với triển vọng tăng trưởng, theo ADB, vẫn là sự gia tăng trở lại số ca mắc Covid-19. Số ca nhiễm trung bình mỗi ngày trên toàn cầu đã tăng lên tới gần 573.000 ca vào ngày 30-11, so với 404.000 ca vào ngày 15-10. Tỷ lệ tiêm chủng của các nước đang phát triển tại châu Á đã gia tăng đáng kể, lên tới 48,7% (được tiêm chủng đầy đủ) tính đến ngày 30-11 Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiêm chủng đầy đủ cũng rất khác nhau trong khu vực, từ mức rất cao là 91,9% tổng dân số như ở Singapore cho tới mức rất thấp, chỉ 2,2%, như ở Papua New Guinea.



Trái ngược với xu hướng chung, kinh tế Trung Á dự kiến sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay, phản ánh giá cả hàng hóa cao hơn và chi tiêu công gia tăng. Dự báo cho năm tới cũng được nâng từ mức 4,2% vào tháng 9 lên tới 4,4%.



Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng của Đông Á đã bị giảm 0,1 điểm phần trăm cho cả năm 2021 và 2022, lần lượt xuống còn 7,5% và 5%, trong bối cảnh có sự điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo của Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất khu vực. Kinh tế Trung Quốc hiện được ADB dự báo tăng trưởng 8% trong năm nay và 5,3% vào năm tới.



Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng 8,6% vào năm 2021, so với mức dự báo 8,8% hồi tháng 9. Triển vọng năm 2022 của tiểu vùng vẫn duy trì ở mức 7%. Ấn Độ, nền kinh tế lớn nhất Nam Á, hiện được dự kiến tăng trưởng 9,7% trong năm tài khóa 2021 (kết thúc vào ngày 31-3-2022). Triển vọng của Ấn Độ cho năm tài khóa 2022 được duy trì ở mức 7,5%, do nhu cầu trong nước dự kiến sẽ quay trở lại mức bình thường.



Triển vọng tăng trưởng năm 2021 của Đông Nam Á được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 3%, khi các nền kinh tế trong tiểu vùng áp đặt những hạn chế có trọng điểm để ứng phó với biến thể Delta của Covid-19. Dự báo tăng trưởng cho năm sau được tăng lên 5,1%, khi các nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng hạn chế nói chung và phục hồi các hoạt động kinh tế. Dự báo tăng trưởng của khu vực Thái Bình Dương được duy trì ở mức -0,6% trong năm nay và điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 4,7% cho năm 2022.



Lạm phát trong khu vực được dự báo vẫn nằm trong tầm kiểm soát, ở mức 2,1% vào năm 2021 và 2,7% trong năm 2022, cho phép thực hiện chính sách tiền tệ thích ứng hơn và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi đại dịch.



ADO, ấn phẩm kinh tế thường niên hàng đầu của ADB, được phát hành vào tháng 4 hàng năm, với bản cập nhật được công bố vào tháng 9 và các ấn bản bổ sung tóm tắt được công bố định kỳ trong tháng 7 và tháng 12.

