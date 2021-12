Giá vàng hôm nay 7-12: Giới đầu cơ lại bán khống

Giá vàng hôm nay suy yếu trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường dồn vào cổ phiếu quốc tế, giới đầu cơ tranh thủ lướt sóng vàng nhằm tìm kiếm lợi nhuận.



Giá vàng hôm nay của thế giới bị bán khống.



Khoảng 6 giờ ngày 7-12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch cuối tuần tại 1.779 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 1.784 USD/ounce



Đêm qua, giá vàng thế thế giới biến động không nhiều khi báo cáo Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (Mỹ ) chỉ ra mối quan tâm của nhà đầu tư đối với kim loại quý sụt giảm. Nhiều người đã giảm vị thế mua do giá vàng không giữ mức trên 1.800 USD/ounce.



Nicky Shiels - nhà phân tích của hãng kinh doanh vàng MKS Pamp Group (Thụy Sĩ) - cho biết thị trường đã chứng kiến 5 triệu ounce vàng bị bán ra trong hai tuần qua.



Ole Hansen - người phụ trách mảng giao dịch hàng hóa tại Ngân hàng Saxo (Đan Mạch) lưu ý giá vàng hôm nay không thu hút được nhà đầu tư do lạm phát tăng cao làm thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm mạnh việc cung ứng tiền mặt ra thị trường, lãi suất cơ bản có thể tăng mạnh vào năm 2022. Khi đó, USD sẽ tăng giá tạo sức ép giá vàng đi xuống.



Có lẽ các thông tin này khiến giới đầu tư tài chính suy đoán giá vàng hôm nay không có cơ hội đi lên. Nhất là khi dòng tiền trên thị trường tập trung vào cổ phiếu quốc tế, giúp chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt "xanh" sàn. Đặc biệt tại Phố Wall, các chỉ số Dowjones tăng 646 điểm, S&P 500 tăng 53 điểm, Nasdaq tăng 139 điểm.



Trước các diễn biến trên, những người chuyên lướt sóng vàng liền nhanh tay bán khống, chờ giá vàng giảm sẽ mua vào thu về lợi nhuận. Giá vàng thế giới có lúc mất 10 USD/ounce, từ 1.785 USD/ounce rơi xuống 1.775 USD/ounce lúc 21 giờ ngày 6-12.



Ở mức giá này, những người đã bán khống bắt đầu mua vào. Giá vàng hôm nay tăng nhẹ lên 1.779 USD/ounce rồi duy trì mức giá này đến 6 giờ ngày 7-12.



Trước đó, tuy giá vàng thế giới đi xuống nhưng do sức mua trong nước tăng nên giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 6-12 tăng 250.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 61,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới quy đổi 12,5 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh)