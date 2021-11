Nỗi lo "tiền rẻ"

* Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng



Hỗ trợ lãi suất nhưng phòng ngừa lạm phát



Năm 2021, mức kiểm soát lạm phát dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra có thể đạt được. Sang năm 2022, rủi ro lạm phát rất lớn nên áp lực điều hành chính sách tiền tệ sẽ rất căng thẳng, trong khi nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đang gia tăng. Thời gian qua, các tổ chức tín dụng giảm lãi suất bằng chính nguồn lực tài chính của mình chứ không phải tiền từ ngân sách.



Do đó, nếu để tình hình tài chính của các tổ chức tín dụng bị suy giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả và an toàn của hệ thống. Đây cũng chính là một trong những bài học kinh nghiệm rất lớn từ thời gian trước đây khi tăng trưởng tín dụng cao. Khi thực hiện các gói hỗ trợ lãi suất, nếu không tính toán cẩn thận dễ dẫn đến rủi ro, lạm phát quay trở lại.



Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT để tính toán các gói hỗ trợ lãi suất với quy mô, phạm vi, liều lượng hợp lý trên cơ sở vẫn phải đảm bảo các ổn định kinh tế vĩ mô và phòng ngừa rủi ro lạm phát trong thời gian tới.