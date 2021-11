Ngân hàng ở Gia Lai thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó linh hoạt với từng cấp độ dịch bệnh, đảm bảo hoạt động thông suốt trong mọi tình huống.





Ngay khi bước vào sảnh giao dịch của BIDV Gia Lai, bà Nguyễn Thị Út (phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã chủ động đến máy đo thân nhiệt và khử khuẩn, sau đó mới thực hiện giao dịch chuyển tiền. Bà Út vui vẻ cho biết: “Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên chỉ khi có công việc cần thiết tôi mới đến ngân hàng. Khi đến giao dịch tại đây, tôi cảm thấy an toàn và tiện lợi vì cả ngân hàng lẫn khách hàng đều thực hiện rất nghiêm quy định về 5K”.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mang Yang tổ chức phiên giao dịch tại xã Đak Yă đảm bảo quy định về phòng-chống dịch. Ảnh: Sơn Ca



Còn tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội xã Ia Sol (huyện Phú Thiện), bà Ksor HYi-Tổ trưởng Tổ kiết kiệm và vay vốn buôn Plei Tel B đã tiến hành khử khuẩn, đeo khẩu trang trước khi giao dịch với cán bộ tín dụng. “Tôi được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông báo về khung giờ giao dịch của tổ mỗi tháng. Do vậy, tôi chủ động đến đúng giờ quy định để thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn, không lo ngại tập trung đông người”-bà Ksor HYi bộc bạch.



Đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, thông suốt là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt trong toàn hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (BIDV Gia Lai) cho hay: “Tại các điểm giao dịch của BIDV Gia Lai đều bố trí cán bộ làm việc luân phiên, phân luồng khách hàng, đảm bảo giãn cách trên 2 m, nghiêm túc tuân thủ 5K, thường xuyên khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ, nhân viên”. Tương tự, ông Hà Thái Dương-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Thiện cũng cho hay: “Các phiên giao dịch tại xã được tổ chức từ ngày 9 đến 21 hàng tháng. Chúng tôi nghiêm túc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn như tuân thủ 5K, chia khung giờ giao dịch, không để hoạt động giao dịch bị gián đoạn. Riêng tại xã Chrôh Pơnan và Ia Piar, chúng tôi đang xin ý kiến của UBND huyện để thực hiện giao dịch hoặc bố trí giao dịch bổ sung sau khi tình hình ổn định”.



Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trên tinh thần xác định rõ các hoạt động kinh tế-xã hội phải gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát quản lý tốt các tình huống rủi ro, Agribank Đông Gia Lai đã bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-thông tin: “Các chi nhánh trên địa bàn TP. Pleiku và Hội sở chủ động bố trí cán bộ, nhân viên làm việc từ xa, luân phiên hàng tuần từ ngày 1-11. Cùng với đó là đảm bảo có cán bộ thay thế khi có sự cố dịch bệnh phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó, Agribank Đông Gia Lai khuyến khích khách hàng lựa chọn các giao dịch trực tuyến, giao dịch ngân hàng điện tử”.



Toàn tỉnh hiện có 24 chi nhánh ngân hàng thương mại, 3 chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Phát triển và 6 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với 144 điểm giao dịch. Việc đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, thông suốt là rất quan trọng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh-nhấn mạnh: “Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Các ngân hàng chủ động thực hiện kế hoạch làm việc luân phiên hoặc áp dụng phương án phòng-chống dịch tại đơn vị nhưng đảm bảo hoạt động liên tục phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tổ chức”.



Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh cũng chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm các mức lãi suất huy động, cho vay theo quy định; đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn ngành phấn đấu nguồn vốn huy động cả năm 2021 tăng 18% so với cuối năm 2020, dư nợ cho vay cả năm 2021 tăng 3% so với cuối năm 2020, kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.



SƠN CA