Mất tiền vì điền thông tin vào link lạ để vay tiền nhanh qua Zalo

Tin theo các thông tin vay tiền nhanh qua Zalo trên mạng, nhiều người đã chuyển tiền làm phí hồ sơ, bảo hiểm, sửa tài khoản lỗi... để nôn nóng nhận được tiền nhanh, nhưng hậu quả là bị mất thêm tiền.





Ngày 22.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cảnh báo người dân về nạn lừa đảo bằng cách cho vay tiền nhanh qua Zalo, khi nạn nhân tin tưởng điền thông tin tài khoản vào đường link lạ.



Trước đó, ngày 1.11, anh H.T.N (33 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cần vay vốn làm ăn nên khi thấy tài khoản Zalo “Đinh Trọng Dũng” đăng tin hỗ trợ cho vay tiền nên liên hệ theo số điện thoại 0586.785.119 đăng tải trên tài khoản.



Ngày 3.11, Đinh Trọng Dũng yêu cầu anh N. đăng ký tài khoản trên trang web hahameng.com. Một ngày sau, anh N. (lúc đó đang làm việc ở KCN Hòa Khánh) thì được một người tên Luật dùng Zalo 0586785119 tự xưng "chuyên viên tín dụng ngân hàng" yêu cầu cung cấp hình ảnh, giấy tờ tùy thân, tài khoản để giải ngân.



Trưa cùng ngày, Luật thông báo hồ sơ vay đã được duyệt và hướng dẫn anh N. vào trang web hahameng.com rút tiền.



Anh N. điền thông tin tài khoản vào đường link lạ thì hệ thống báo lỗi sai thông tin. Luật hướng dẫn anh N. chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản VietinBank số 102874168979 tên "Truong Kim Nhan" để chỉnh sửa và chứng minh tài chính.



Anh N. còn tin tưởng, nghe theo Luật và chuyển tiền thêm 4 lần nữa, tổng cộng 35 triệu đồng nhưng đăng nhập tài khoản trên web lạ vẫn bị lỗi. Luật hướng dẫn anh N. tiếp tục liên hệ số 0564.353.667 để gặp Phạm Quang Hưng (được giới thiệu chức danh "Phó phòng tài chính ngân hàng"). Lúc này, ông Hưng đòi chuyển thêm 42 triệu đồng để làm lại tài khoản. Nghi ngờ có chuyện bất minh, anh N. không thực hiện và đến Ngân hàng VietinBank xác minh thì mới biết mình bị lừa.



Tiếp đó, chiều 11.11, anh T.C (29 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) cần vay tiền tiếp khách nên liên hệ tài khoản Zalo "Trần Trung Thành" (0933173704). Anh C. được hướng dẫn vay tiền qua app Lotte Finace.



Khi nghe thủ tục đơn giản, không cần thế chấp và chứng minh thu nhập, anh C. gửi hình ảnh, thông tin thì chỉ sau vài giờ đã được một tổ chức tín dụng "đồng ý" cho vay.



Khi nhận được ảnh chụp văn bản thông báo giải ngân, anh C. chuyển 15 triệu đồng để làm chi phí hồ sơ, bảo hiểm. Tuy nhiên sau đó anh không rút được tiền qua App nên xác minh thì phát hiện thông báo bị làm giả và người cho vay đã chặn Zalo.



Qua các vụ việc, Công an Q.Liên Chiểu cảnh báo người dân cảnh giác trước việc cho vay qua mạng, vay tiền nhanh qua Zalo, không điền thông tin cá nhân vào các đường link lạ, trang web không chính thức của các tổ chức tín dụng…để tránh bị lừa đảo.

Theo Nguyễn Tú (TNO)