Kông Chro tạo thuận lợi cho người nộp thuế, năm 2021 thu ngân sách vượt gấp đôi

(GLO)- Đến nay, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện Kông Chro là hơn 45,5 tỷ đồng, đạt 194% dự toán tỉnh giao, bằng 188% dự toán HĐND huyện, tăng gần 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhiều khoản thu vượt cao

Qua phân tích cho thấy, thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 227%; thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 104%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt trên 403%; thu phí và lệ phí đạt 110%. Cùng với đó, các khoản thu khác như: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cấp tiền khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Đề cập về công tác thu ngân sách thời gian qua, ông Huỳnh Văn Tố-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro-cho biết: Sở dĩ thu ngân sách đạt cao là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự điều hành quyết liệt của UBND huyện. Bên cạnh đó là sự phối hợp của các ngành liên quan và UBND xã, thị trấn trong công tác quản lý thuế trên địa bàn. Đặc biệt, ngành Thuế đã chú trọng hỗ trợ nghiệp vụ kê khai nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp, tích cực cải cách thủ tục hành chính về thuế. “Một trong những nguyên nhân giúp công tác thu thuế đạt và tăng cao là do phát sinh 3 dự án điện gió trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, các dự án này đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 18 tỷ đồng. Ngoài ra, nhờ sự triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nên nhiều khoản thu khác đều đạt và vượt so với những năm trước”-ông Tố thông tin thêm.

Các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Kông Chro kê khai nộp thuế năm 2021. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Bùi Thị Trú-Giám đốc Công ty TNHH Trọng Nguyên (thị trấn Kông Chro) cho biết: “Năm 2021, Công ty nộp các khoản thuế, phí khoảng 1 tỷ đồng. Chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên Công ty được giảm 30% tiền thuê đất, giãn nộp thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất. Mặc dù gặp khó khăn trong hoạt động xây dựng nhưng đến thời điểm này, Công ty đã nộp các loại thuế, phí gần 800 triệu đồng. Số tiền còn lại chúng tôi sẽ nộp trước ngày 31-12-2021”.

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Huyện Kông Chro hiện có 593 hộ kinh doanh. Đến ngày 31-10, ngành Thuế đã thu ngân sách nhà nước 3,8 tỷ đồng, đạt 108% dự toán tỉnh giao, đạt 108% dự toán HĐND huyện và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ông Võ Minh Hân-Đội trưởng Đội quản lý thuế liên xã số 3-cho biết: “Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác nguồn thu trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thu thuế đối với hoạt động xây dựng tư nhân, cho thuê tài sản; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế”.

Để thuận tiện cho việc kê khai và nộp thuế, Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro đã tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện dịch vụ đăng ký thuế và nộp thuế bằng phương thức điện tử như: hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin cá nhân và người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, hồ sơ khôi phục sau tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hồ sơ khôi phục mã số thuế... Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro cho biết thêm: “Trong năm, ngành Thuế đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh về nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử; ứng dụng quản lý thuế tập trung. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian đi lại cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân”.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thu ngân sách. Chú trọng thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tuần, tháng. Tổ công tác chống thất thu luôn đề cao trách nhiệm để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra.

Về các giải pháp thu ngân sách từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND huyện Võ Nguyên Nam cho hay: “Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chi cục Thuế phối hợp với các ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức. Trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách; phân tích từng khoản thu, sắc thuế được thực hiện trong thời gian qua để đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác thu, tận dụng tối đa các khoản thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Cùng với đó, từng đơn vị được giao nhiệm vụ thu cần tăng cường công tác kiểm tra, đề ra các biện pháp để đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán năm 2021”.