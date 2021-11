Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo

(GLO)- Thông qua các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, hàng trăm giải pháp, sáng kiến của cán bộ, công chức được đưa vào ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động nghiệp vụ cũng như quản lý nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai.





Thi đua đổi mới sáng tạo



Những năm qua, Kho bạc Nhà nước thị xã An Khê thường xuyên phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi công chức. Năm 2019, đơn vị đã có 3 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động nghiệp vụ. Năm 2020, đơn vị có 2 sáng kiến được ứng dụng là “Giải pháp hỗ trợ các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước” và “Quản lý theo dõi hợp đồng thuốc của Trung tâm Y tế thị xã An Khê”. Chia sẻ về tính cấp thiết và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ông Lương Thanh Bình-Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã An Khê-cho biết: “Khi chuyển từ phương thức giao dịch thủ công sang giao dịch điện tử, các đơn vị sử dụng ngân sách còn e ngại. Do đó, chúng tôi đã thực hiện giải pháp hỗ trợ các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mỗi giao dịch viên được phân công sẽ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị. Đồng thời, lập nhóm Zalo để hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ vướng mắc về lỗi hệ thống, lỗi thao tác”. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, 86/86 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký sử dụng dịch vụ công.

Kho bạc Nhà nước tỉnh vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, thu chi ngân sách đầy đủ, kịp thời. Ảnh: Sơn Ca



Bên cạnh những giải pháp, sáng kiến cấp cơ sở, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc. Hướng tới xây dựng Kho bạc Nhà nước Gia Lai không dùng tiền mặt” được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Kho bạc Nhà nước Việt Nam đánh giá đạt loại xuất sắc năm 2019. Ông Bùi Hữu Thiện-Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà nước (Kho bạc Nhà nước tỉnh) thông tin: “Trước đây, giữa kho bạc và ngân hàng phải thực hiện điều chuyển tiền mặt qua lại. Tại thời điểm thực hiện đề tài này đã xóa hẳn các khoản chi tiền mặt tại Kho bạc cấp huyện. Còn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, giải pháp này đã hiện thực hóa được mục tiêu hạn chế tối đa các giao dịch về tiền mặt. Hiện nay, 100% các khoản thu thuế thực hiện qua ngân hàng, còn các khoản chi tiền mặt từ 50 triệu đồng trở lên đều được chuyển sang ngân hàng chi”.



Nâng cao hiệu quả công tác



Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã công nhận 154 sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng có hiệu quả vào công việc. Ông Phạm Quang Bút-Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh-nhận định: “Kho bạc Nhà nước tỉnh lấy thi đua làm động lực phát triển, thường xuyên quan tâm động viên và tạo môi trường làm việc thuận lợi để có thể phát huy tối đa sở trường, năng lực của mỗi cán bộ, công chức. Đồng thời, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ trong quá trình thực thi công vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị”.



Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đã góp phần bảo đảm hoạt động Kho bạc Nhà nước tỉnh xuyên suốt, tập trung nhanh và hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu chi trả thanh toán, bảo đảm an toàn kho quỹ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Kho bạc Nhà nước tỉnh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tính đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã thực hiện 6.725 tỷ đồng, đạt 147,7% so dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 133,2% dự toán HĐND tỉnh giao. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước 10.198 tỷ đồng, giải ngân chi đầu tư phát triển theo kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang là 238,342 tỷ đồng, đạt 71,48% kế hoạch; giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2021 hơn 1.690 tỷ đồng, đạt 51,55% kế hoạch; giải ngân vốn nước ngoài gần 89 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch; giải ngân kế hoạch vốn của bộ, ngành trung ương trên địa bàn là 117 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch...

Nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện Phú Thiện tiếp nhận, xử lý các hồ sơ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Sơn Ca





Song song với công tác thu chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Thiên-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phú Thiện-cho biết: “Chúng tôi thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên an toàn, hiệu quả, ưu tiên xử lý và giải ngân nhanh các khoản chi liên quan đến công tác phòng-chống dịch trên địa bàn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép”.



Ông Phạm Quang Bút nhấn mạnh: “Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của Kho bạc cấp trên đối với cấp dưới. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, lấy khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ, tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, không để tồn đọng bất cứ hồ sơ thanh toán nào tại Kho bạc mà không rõ lý do, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách”.



SƠN CA