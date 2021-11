Ia Grai nỗ lực thu ngân sách nhà nước

(GLO)- Trong 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện Ia Grai đạt hơn 96 tỷ đồng, đạt 152% dự toán tỉnh giao, bằng 115% dự toán HĐND huyện giao và tăng hơn 42,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Qua phân tích cho thấy, các khoản thu đạt cao chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện gần 42,5 tỷ đồng, đạt 121% dự toán HĐND huyện giao, bằng 156% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm cả khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 chuyển sang với số tiền 624 triệu đồng). Thu tiền thuê đất thực hiện gần 8 tỷ đồng, bằng 228% so với cùng kỳ năm trước. Thu phí và lệ phí thực hiện gần 2,3 tỷ đồng, đạt 202% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Bảo-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh nêu một số trăn trở: “Dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Thu nhập chính của người dân trên địa bàn chủ yếu từ sản phẩm nông nghiệp, việc tiêu thụ nông sản khó khăn do giá thấp nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thu ngân sách. Bên cạnh đó, nhiều khoản thu khác cũng bị ảnh hưởng do tác động của các yếu tố khách quan”.

Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh họp bàn và ký kết Quy chế phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý thu thuế. Ảnh: Thanh Nhật

Đề cập về các giải pháp chỉ đạo công tác thu ngân sách thời gian tới, ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách cuối năm 2021, cũng như xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Đồng thời, UBND huyện chú trọng phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách để có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn chi. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để tổ chức bán đấu giá đất tại các khu quy hoạch, nhất là các khu quy hoạch trên địa bàn thị trấn Ia Kha. Cùng với đó, ngành chức năng và các xã, trị trấn triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Triển khai các giải pháp chống thất thu và thu tiền nợ đọng thuế nhằm đảm bảo đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách đề ra; tập trung xử lý nợ xấu, đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ thuế dưới 5% so với tổng thu ngân sách”.

Để thực hiện các giải pháp trên, mới đây, Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý thu thuế. Ông Nguyễn Trọng Bảo cho biết: Chi cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và UBND các xã, thị trấn nhằm quản lý tốt các khoản thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, phối hợp xác định thực tế tình hình hoạt động của hộ kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa quản lý thuế để có biện pháp phù hợp với quy định pháp luật thuế.

Người dân thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước qua Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

“Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên theo dõi tình hình chấp hành việc kê khai của doanh nghiệp, đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp khai thuế theo đúng quy định. Nghiêm túc xử lý các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế cũng như chủ động làm việc với các doanh nghiệp có số thuế phát sinh lớn để tập trung số thu vào ngân sách kịp thời. Cập nhật tình hình gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có văn bản đề nghị gia hạn, kịp thời triển khai đôn đốc nộp vào ngân sách theo hạn định. Thực hiện đầy đủ quy trình quản lý nợ và các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền nợ thuế kịp thời đối với các khoản nợ quá thời hạn trên 90 ngày. Tăng cường chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê mặt bằng, tài sản trên đất, các công trình xây dựng vãng lai, các dự án sử dụng năng lượng tái tạo”-ông Bảo cho biết thêm.