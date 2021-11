Cựu cán bộ ngân hàng lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt số tiền 74,3 tỷ đồng

Ngày 26-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trần Đình Đạt (sinh năm 1983, ở Thái Bình, cựu Trưởng quỹ - Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 thuộc chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP An Bình) về hành vi "Tham ô tài sản".





Các bị cáo Phan Thanh Đăng (SN 1963, cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm nhiệm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - ABBank), Nguyễn Kiều Hương (SN 1982, cựu Trưởng phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3 ABBank), Phạm Công Thủy (SN 1990, thủ quỹ ABBank) về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam Anh



Trước đó, năm 2019, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội tiếp nhận đơn của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng TMCP An Bình tố giác Trần Đình Đạt - Trưởng bộ phận ngân quỹ của phòng có hành vi chiếm đoạt số tiền 74,3 tỷ đồng.



Vào cuộc điều tra công an làm rõ, Ban quản lý kho quỹ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt gồm 3 người là Đăng, Hương và Đạt. Kho tiền cho 3 chìa khóa, trong đó giám đốc và trưởng phòng vận hành mỗi người giữ 1 chìa và 1 mật mã. Trưởng quỹ có 1 chìa khóa cửa phía trong nhưng không có mật mã.



Theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, trước 8 giờ sáng hàng ngày làm việc, ban quản lý kho quỹ cùng có mặt để mở cửa kho tiền, kiểm tra sao đó giao kho tiền cho bộ phận kho quỹ để điều tiền đi các phòng giao dịch và vào cuối giờ giao dịch hàng ngày.



Ban quản lý kho quỹ nhận thông tin từ bộ phận kho quỹ, nếu số tiền trùng khớp với số tiền trên hệ thống sổ sách thì tiến hành khóa kho quỹ, kết thúc ngày giao dịch.



Trong thời gian từ tháng 1 đến 3-2019, Phan Thanh Đăng giao chìa khóa và mật mã kho tiền cho Đạt để mở, đóng cửa kho tiền. Lợi dụng sự sơ hở của Đăng và Hương, Đạt tự ý vào kho quỹ lấy hơn 74,3 tỷ đồng gồm 67,3 tỷ đồng và 300.021 USD.



Đến ngày 14-3-2019, ngân hàng phát hiện việc thiếu hụt tiền trong kho quỹ nên yêu cầu Đạt về trụ sở kiểm kê. Đêm cùng ngày, Đạt nhận trách nhiệm về việc “thụt két” tiền ngân hàng.



Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận lấy số tiền trên để đưa cho Hoàng Thị Bích Việt (sinh năm 1978, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay để làm dự án.



Cơ quan tố tụng xác định, theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng với Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ. Nhưng Đạt và Hương không thực hiện kiểm kê dẫn đến việc Đạt được toàn quyền quản lý kho tiền để tự ý lấy tiền của ngân hàng trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.



Còn Phạm Công Thủy không làm đúng nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng quy trình rút séc từ Ngân hàng nhà nước, bàn giao tiền của ngân hàng không đúng nơi quy định, dẫn đến việc bị thất thoát 18 tỷ đồng.



Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều 26-11, cơ quan xét xử tuyên phạt bị cáo Đạt mức án chung thân về tội "Tham ô tài sản", theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Theo xác nhận phía bị hại, Ngân hàng An Bình, Đạt mới bồi thường hơn 1 tỷ đồng.



Trong khi đó, tòa tuyên phạt các cựu lãnh đạo ngân hàng An Bình chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) gồm: Phan Thanh Đăng; Nguyễn Kiều Hương, mỗi người 30 tháng tù; thủ quỹ Phạm Công Thủy, 27 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)