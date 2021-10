Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai: Phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 8% trở lên

(GLO)- Sáng 5-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành-Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ trì phiên họp quý III-2021.





Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tính đến cuối tháng 9-2021, tổng nguồn vốn đạt hơn 5.277 tỷ đồng (tăng hơn 368 tỷ đồng so với đầu năm). Doanh số cho vay đạt hơn 1.735 tỷ đồng với 48.415 lượt khách (bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2020).

Quang cảnh phiên họp quý III-2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo



Cụ thể: vốn vay đã giúp cho 3.678 hộ nghèo, 7.552 lượt hộ cận nghèo và 8.272 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn đầu tư vào sản xuất; giải quyết việc làm cho 7.249 lao động; giúp 1.201 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; giải quyết 10 đối tượng đi xuất khẩu lao động; xây dựng 22.588 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...; doanh số thu nợ đạt 1.375 tỷ đồng (bằng 122% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng dư nợ đạt 5.255 tỷ đồng (tăng 7,35% so với đầu năm), với 142.320 khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ 1 khách hàng 36,9 triệu đồng. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 16 tỷ đồng (chiếm 0,31% dư nợ).



Trong 9 tháng năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong tình hình dịch Covid-19 để dân duy trì và khôi phục sản xuất. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị-xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) đạt hơn 5.248 tỷ đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ, với 3.291 Tổ tiết kiệm và vay vốn.



Trong 3 tháng cuối năm, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn địa phương, phấn đấu tăng trưởng dư nợ năm 2021 từ 8% trở lên.



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành nhấn mạnh, trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng kết quả mà Ngân hàng CSXH tỉnh đạt được trong 9 tháng là rất lớn. Trong 3 tháng còn lại vẫn sẽ tiếp tục khó khăn đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng các chỉ tiêu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong thời gian qua. Tuy nhiên, muốn cho vay đạt kết quả tốt thì phải có nguồn để triển khai, vì vậy, đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động nắm bắt các chủ trương, chính sách của tỉnh. Đặc biệt, thời điểm này, tỉnh ta có lượng lao động lớn dịch chuyển từ các thành phố lớn về, do đó cần có nguồn vốn cho vay để tạo sinh kế cho người lao động. Liên quan đến các chính sách chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đề nghị các sở, ngành cần tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH để thực hiện; phải lồng ghép với các chương trình lớn của tỉnh để hỗ trợ cho vay nhằm tạo sức bật phát triển kinh tế cho các đối tượng thụ hưởng.



VŨ THẢO