Chư Păh phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách

(GLO)- 9 tháng năm 2021, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đạt hơn 86,6 tỷ đồng với 2.541 lượt khách hàng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đã “tiếp sức” cho người dân đầu tư phát triển sản xuất.





Nhiều hộ dân ở huyện Chư Păh vay vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Sơn Ca

Sau nhiều lần trăn trở, bà Nguyễn Thị Tuyết Hà (thôn 4, xã Hòa Phú) quyết định vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Păh. Bà Hà bộc bạch: “Nhờ nguồn vốn vay, tôi đã đầu tư chăm sóc vườn cà phê để có nguồn thu cuối năm. Từ khi vay vốn ngân hàng, tôi có động lực, quyết tâm làm ăn để có tiền đóng lãi, trả nợ khi đến hạn”.



Tương tự, bà Nguyễn Thị Thảo Trang (cùng thôn) cũng cho biết: “Mấy năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, gia đình tôi đầu tư chăn nuôi heo, chăm sóc cà phê, hồ tiêu. Bây giờ, tôi muốn mở rộng quy mô chăn nuôi nhưng thiếu vốn. Tôi mong Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện để được vay thêm vốn”.



Tại xã Hòa Phú, nguồn vốn tín dụng chính sách được “phủ sóng” đến hầu hết đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn xã đạt hơn 26 tỷ đồng với 823 hộ vay, tập trung vào các chương trình như: cho vay hộ cận nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường… Ông Nguyễn Thành Long-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Phú-đánh giá: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trợ lực kịp thời để bà con duy trì hoạt động sản xuất. Chúng tôi luôn quan tâm theo dõi, hướng dẫn đối với hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. “Hiện nay, xã Hòa Phú đã đạt chuẩn nông thôn mới nên một số chương trình tín dụng không còn tiếp tục thực hiện. Do vậy, UBND huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cần quan tâm để người dân tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm”-ông Long kiến nghị.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được rót kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đã phát huy tốt vai trò điểm tựa. Ảnh: Sơn Ca



Về phía các hội, đoàn thể nhận ủy thác, bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho hay: Nếu như tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn huyện là gần 330 tỷ đồng thì phần dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân là hơn 101 tỷ đồng với 3.117 hộ, tăng 5,98 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tới 31% dư nợ ủy thác. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua hoạt động ủy thác của tổ chức Hội các cấp đã đến đúng lúc, đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp. Hiện nay, giá cả vật tư phân bón tăng cao, nhu cầu vốn đầu tư của bà con nông dân rất lớn. Hầu hết bà con mong muốn Ngân hàng CSXH nâng mức cho vay để có thể đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.



Trong 9 tháng năm 2021, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Păh đạt hơn 86,6 tỷ đồng với 2.541 lượt khách hàng. Doanh số thu nợ đạt hơn 67,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên địa bàn đạt gần 330 tỷ đồng với 9.788 hộ. Ông Phạm Hữu Phúc-Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện-thông tin: Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch đã triển khai nhiều chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Đến nay, tăng trưởng tín dụng đạt 6,1% so với đầu năm và bằng 99,7% kế hoạch giao. Từ những kết quả tích cực của hoạt động tín dụng chính sách, trong thời gian còn lại của năm 2021, đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện tốt kế hoạch tín dụng đã được giao. Cùng với đó, phối hợp với các UBND xã, thị trấn, hội đoàn thể tổ chức phiên giao dịch hiệu quả, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay.



HẢI BÌNH