An Khê khó hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất

(GLO)- Năm 2021, HĐND thị xã An Khê giao dự toán tổng thu ngân sách 164,9 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất là 105,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, các dự án đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn vẫn chưa được tổ chức. Điều này đã tạo áp lực rất lớn đối với cơ quan Thuế khi thu ngân sách đang bước vào giai đoạn nước rút.

Nhiều giải pháp tăng thu

Kết thúc quý III-2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã An Khê là 72,655 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán tỉnh giao và đạt 44,1% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong cơ cấu nguồn thu, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh vẫn ổn định với số thu 21,639 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Tiến Trung-Đội trưởng Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro) cho biết: “Trong khi một số sắc thuế chính như thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt sụt giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì thuế giá trị gia tăng và tài nguyên có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Các đội thuế đã tăng cường bám sát địa bàn, tập trung vào nguồn thu phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai như dự án điện gió, điện mặt trời áp mái, nhà ở tư nhân. Thực hiện các giải pháp xử lý nợ thuế, truy thu thuế nợ năm trước để bù đắp các khoản có nguy cơ giảm thu”.

Các dự án đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã An Khê vẫn chưa được tổ chức, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách. Ảnh: Nguyễn Diệp

Song song với công tác thu ngân sách, Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Đơn cử như thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Ông Phan Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Gia Yên (phường An Phú, thị xã An Khê) thông tin: “Chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn như giá cả vật liệu tăng cao, số công trình giảm nhưng vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Cơ quan Thuế địa phương đã tận tình hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế. Điều này giúp chúng tôi có thêm nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh”.

Tương tự, ông Tạ Hữu Xuân-chủ nhà hàng tiệc cưới Tuyết Xuân (phường An Phú, thị xã An Khê) bày tỏ: “Nhà hàng phải tạm dừng hoạt động để phòng-chống dịch nên không có doanh thu. Trong lúc khó khăn, tôi đã được cán bộ Thuế hướng dẫn tận tình làm hồ sơ để được Nhà nước hỗ trợ 3 triệu đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Đây là sự chia sẻ, động viên kịp thời giúp tôi trang trải một phần chi phí”. Được biết, liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro đã phối hợp với UBND các xã, phường rà soát thực hiện hỗ trợ 33 hộ kinh doanh với số tiền 99 triệu đồng.

Nỗ lực thu tiền sử dụng đất

Áp lực lớn nhất đối với cơ quan Thuế hiện nay là khoản thu tiền sử dụng đất. Trong 9 tháng năm 2021, thu tiền sử dụng đất thực hiện 27,352 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán tỉnh giao nhưng mới đạt 25,9% dự toán HĐND thị xã giao. Ông Đào Ngọc Quang-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro-phân tích: “Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất năm nay, tỉnh giao thực hiện 30 tỷ đồng, HĐND thị xã giao thêm 75,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất hiện nay chủ yếu từ nguồn thu hồ sơ lẻ trong dân. Còn các dự án có đấu giá có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã vẫn chưa tổ chức nên cơ quan Thuế chưa thể tập trung nguồn thu theo dự toán đã giao. Đây là nguyên nhân chính khoản thu này đạt thấp so với dự toán HĐND thị xã giao”.

Người dân đến giao dịch tại Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo dự toán tỉnh giao, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã An Khê năm 2021 là 89,25 tỷ đồng, HĐND thị xã giao là 164,9 tỷ đồng. Từ kết quả thực hiện trong 9 tháng qua, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro cho rằng: Dự ước thực hiện thu ngân sách quý IV đạt 19,2 tỷ đồng, lũy kế thực hiện đến ngày 31-12-2021 gần 92 tỷ đồng (bằng 102,9% dự toán tỉnh giao). “Thời gian tới, Chi cục sẽ tham mưu giúp UBND thị xã và các ban ngành chức năng khẩn trương tổ chức đấu giá các dự án có thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch. Nếu không tổ chức đấu giá kịp thời thì sẽ khó đạt dự toán địa phương giao. Bên cạnh đó, Chi cục chỉ đạo các đội thuế tăng cường bám sát nguồn thu theo địa bàn, đôn đốc kịp thời vào ngân sách các khoản thu phát sinh, các khoản thuế được gia hạn đến hạn phải nộp, quyết liệt xử lý nợ đọng và không để phát sinh nợ mới. Đồng thời, thực hiện miễn giảm, gia hạn thuế theo các quyết định, nghị định của Chính phủ”-ông Quang nhấn mạnh.