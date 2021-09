Thảo luận về giải ngân 5 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ​

Chương trình nhằm giới thiệu và thảo luận về gói 5 triệu USD hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 do ADB quản lý từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ sáng kiến tài chính cho doanh nhân nữ (We-fi) tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.



Hỗ trợ doanh nghiệp phải bình đẳng

Các doanh nghiệp đủ điều kiện, đáp ứng được tiêu chí của dự án sẽ được kết nối với ngân hàng.



Ngày 27-9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp cùng Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình kết nối Doanh nghiệp – Ngân hàng trực tuyến.



Chương trình nhằm giới thiệu và thảo luận về gói 5 triệu USD hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 do ADB quản lý từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ sáng kiến tài chính cho doanh nhân nữ (We-fi) tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.



5 ngân hàng thương mại của Việt Nam đang được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ giải ngân gói hỗ trợ này bao gồm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).



Phát biểu tại buổi kết nối Doanh nghiệp với Ngân hàng, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Các doanh nghiệp này được coi là “máy trợ thở” đối với các doanh nghiệp. Vì vậy cần đẩy nhanh tiến độ triển khai nguồn hỗ trợ này một cách nhanh nhất, kịp thời nhất để “máy trợ thở” phát huy hiệu quả”.



Hơn 300 đại biểu đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và các ngân hàng đã tham dự chương trình. Tại buổi kết nối, các doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi về quy trình, thủ tục, điều kiện đăng ký tham gia vay vốn. Sau phiên thảo luận, các doanh nghiệp đủ điều kiện, đáp ứng được tiêu chí của dự án sẽ được kết nối với ngân hàng mà họ lựa chọn để được ngân hàng hướng dẫn đăng ký vay vốn hoặc tái cơ cấu khoản vay hiện tại.



Mặc dù qui mô gói hỗ trợ không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Nhà nước, ADB và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Từ đó sẽ tạo động lực, củng cố thêm niềm tin cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Theo ANH PHƯƠNG (SGGPO)