Chuyển hồ sơ sai phạm của Chi cục kiểm lâm Quảng Trị sang Cơ quan điều tra

Sau khi có ý kiến của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã chuyển hồ sơ vụ hàng loạt sai phại xảy ra ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị sang CQĐT...



Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Lộc

Ngày 18.9, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã chuyển báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra về vụ việc ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Diễn biến mới này xuất phát từ việc Viện KSND tỉnh Quảng Trị trước đó đã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh Quảng Trị đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Cơ quan CSĐT vì lý do Viện KSND tỉnh Quảng Trị xét thấy có dấu hiệu tội tham ô tài sản trong vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.9, Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác nhận cơ quan này phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, các đơn vị trực thuộc, và đề nghị thu hồi hơn 1 tỉ đồng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót và tồn tại mà Thanh tra đã chỉ rõ.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, quá trình kiểm tra phát hiện trong tháng 1.2019 và 4.2019, quá trình làm vách ngăn phòng làm việc, kiểm lâm Quảng Trị đã khai khống, thanh toán vượt hàng chục triệu đồng.

Năm 2019 và 2020, Chi cục Kiểm lâm hợp đồng theo từng tháng (12 hợp đồng/12 tháng) với Công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên - Huế để in bản tin kiểm lâm với giá trị 16 triệu đồng/bản tin, đã nghiệm thu, thanh toán. Nhưng thực tế chỉ in 2 tháng/bản tin, tức là chỉ có 6 bản tin được in, thanh toán vượt 160 triệu đồng.

Chi cục này còn thanh toán chi phí tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng chủ rừng tại Hạt Kiểm lâm H.Đakrông và Hạt Kiểm lâm H.Hướng Hoá vào ngày 24 - 27.11.2020 với tổng số tiền 50 triệu đồng nhưng thực tế đơn vị chưa tổ chức 2 lớp tập huấn này.

Ngày 21.12.2020, Chi cục này còn lập hồ sơ thanh toán 264 triệu đồng tiền diễn tập chữa cháy rừng cấp xã và chủ rừng để tổ chức diễn tập tại 4 địa phương, thế nhưng thực tế đơn vị chưa tổ chức diễn tập. Ban quản lý dự án Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm thủ tục, thanh toán kinh phí cho 18 lớp tập huấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng với số tiền 270 triệu đồng, tuy nhiên việc tập huấn chưa được thực hiện.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã nộp lại toàn bộ số tiền sai phạm.

Trả lời báo chí, ông Trần Văn Tý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, thừa nhận những sai phạm được Thanh tra tỉnh chỉ ra nhưng cho biết không có chuyện tư túi cá nhân; và nói do kế toán Chi cục chủ quan, cẩu thả trong việc lập hồ sơ, chứng từ và áp lực giải ngân vốn T.Ư hỗ trợ trước 31.12 hằng năm.