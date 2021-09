Chi cục Thuế Đức Cơ: Nỗ lực tăng thu ngân sách

(GLO)- Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, Chi cục Thuế Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Kết thúc 8 tháng năm 2021, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện được hơn 36,5 tỷ đồng, đạt 87% dự toán tỉnh giao và bằng 182% so với cùng kỳ năm 2020.





Cán bộ Chi cục Thuế Đức Cơ thực hiện kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. Ảnh: Sơn Ca

Mặc dù chịu tác động mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Cơ vẫn chủ động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Hồ Sĩ Cần-Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đức Cơ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hiếu Phước Gia Lai (thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl) thông tin: “Chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong tình hình chung hiện nay, đương nhiên gặp không ít khó khăn. Song, chúng tôi động viên nhau cùng nỗ lực để vượt qua giai đoạn này, duy trì hoạt động, đảm bảo doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước”.



Cũng với tâm thế nỗ lực vượt sóng Covid-19, ông Nguyễn Trung Kiên-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kiên Nga Đức Cơ (704 Quang Trung, thị trấn Chư Ty) chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh đã tác động rất lớn đến hầu hết các ngành nghề kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, số lượng xe máy bán ra của Công ty hàng tháng đều giảm so với mọi năm. Để có thể duy trì hoạt động kinh doanh, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp vừa kích cầu thị trường, vừa đạt các chỉ tiêu kinh doanh và đảm bảo xoay vòng vốn liên tục”.



Ông Bùi Văn Lĩnh-Đội trưởng Đội Nghiệp vụ quản lý thuế-cho biết: “Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Chi cục Thuế Đức Cơ đã chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng đội thuế. Đối với Đội Nghiệp vụ quản lý thuế, chúng tôi trực tiếp chỉ đạo công tác thu cho bộ phận thuế liên xã, thị trấn; phân công cán bộ tập trung bám sát địa bàn, nguồn thu để có giải pháp đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế, phí”. Nhờ chủ động và quyết liệt trong thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tính đến đầu tháng 9, Đội Nghiệp vụ quản lý thuế đã đạt 89% kế hoạch được giao năm 2021 là 10,8 tỷ đồng, 8/10 đơn vị dự toán cấp xã trên địa bàn thu đạt và vượt tiến độ dự toán.



Kết thúc 8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn do Chi cục Thuế Đức Cơ thực hiện đạt hơn 36,5 tỷ đồng, đạt 87% dự toán tỉnh giao và đạt 65,4% dự toán phấn đấu, bằng 182% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng lưu ý, nếu trừ đi số thu từ tiền sử dụng đất trong cơ cấu nguồn thu, phần thu do cơ quan Thuế thực hiện là hơn 30,1 tỷ đồng, đạt 94,2% dự toán tỉnh giao và bằng 205% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ đạt kết quả khả quan về tổng thu, nhiều khoản thu như thuế tài nguyên, tiền thuê đất, phí và lệ phí, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đều đạt và vượt.

Hiện nay, Chi cục Thuế Đức Cơ vừa thực hiện tốt công tác phòng dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Sơn Ca



Ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế Đức Cơ-phân tích: “Kết quả thu và công tác quản lý nguồn thu ngân sách có sự chuyển biến tích cực là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành sát sao từ Cục Thuế tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và chính quyền các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện, phạm vi điều chỉnh mở rộng, các chính sách hỗ trợ về thuế được triển khai kịp thời, đúng thời điểm giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn, phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, tạo động lực thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước”. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi kể trên, Chi cục Thuế Đức Cơ đã thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, tập trung thu hồi nợ thuế. Trong đó, đổi mới phương thức kiểm tra thuế từ trực tiếp tại doanh nghiệp sang áp dụng điện tử, tăng cường kiểm tra tại bàn, tập trung các doanh nghiệp có rủi ro cao, chủ động kiểm soát nguồn thu thông qua công tác thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng.



Thông tin thêm với P.V, ông Nguyễn Công Thạch cho biết: “Chi cục Thuế Đức Cơ được tỉnh giao dự toán năm 2021 là 41,98 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 56 tỷ đồng. Trong các tháng còn lại của năm, Chi cục tiếp tục bám sát tình hình, bám sát nguồn thu để có giải pháp thu ngân sách phù hợp, nhất là đối với các khoản thu còn đạt thấp. Đồng thời, sắp xếp bố trí công tác cán bộ hợp lý, hiệu quả cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”.



SƠN CA