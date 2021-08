Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Sáng 18-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum về các nội dung, nhiệm vụ tài chính-ngân sách trọng tâm những tháng cuối năm 2021.





Tại buổi làm việc, các cơ quan đã báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Theo đó, tính đến ngày 17-8, tổng thu ngân sách đã thực hiện được 4.822,2 tỷ đồng, đạt 105,9% dư toán Trung ương (TW) giao, đạt 95,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 90,8% so với cùng kỳ năm 2020. Dự ước thực hiện cả năm 2021 trên 6.246 tỷ đồng, đạt 137,2% dự toán TW giao, đạt 123,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi ngân sách địa phương thực hiện 6.715,5 tỷ đồng, đạt 55,4% dự toán TW giao, đạt 53,3% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2020. Dự ước chi cả năm là 12.905,6 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán TW giao, đạt 102,5% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Sơn Ca



Tính đến ngày 30-6, tổng nợ thuế toàn ngành là 629,7 tỷ đồng, giảm 504,6 tỷ đồng (44,5%) so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở tình hình thu-chi ngân sách, ngành Tài chính đã thực hiện rà soát, dự kiến các nguồn thu mới phát sinh trong giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu hoạt động xuất-nhập khẩu do Hải quan Gia Lai-Kon Tum; dự kiến thu thuế phát sinh từ các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió; dự kiến thu tiền sử dụng đất và từ các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát…



Sau khi ghi nhận các đề xuất, kiến nghị từ các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành nhấn mạnh: Trong những tháng còn lại của năm 2021, các cơ quan ngành Tài chính-Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, rà soát, tập trung các nguồn vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. Trong công tác chi phòng-chống dịch, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thanh-quyết toán đúng chế độ, đúng quy định.



Liên quan đến việc lập kế hoạch tài chính 5 năm (2021-2025), kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2022-2024) và xây dựng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành yêu cầu cần tập trung rà soát, tính toán các nguồn thu cơ bản, mang tính ổn định và còn dư địa phát triển. Đồng thời, định hình các nguồn thu phát sinh mới mang tính đột phá gắn với công tác thu hút đầu tư, xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong cơ cấu chi ngân sách, cần tính toán lại tỷ trọng chi hành chính sự nghiệp, lưu ý đến các khoản chi hành chính mang tính chất đầu tư; tiếp tục tăng tỷ trọng chi đầu tư xây dựng cơ bản trên tổng chi.



SƠN CA