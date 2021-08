Giá vàng tăng vọt, tương lai vẫn khó đoán định

Chỉ trong ít giờ giao dịch, giá vàng trên thị trường thế giới vọt tăng hơn 14 USD so với giá chốt phiên vào trưa cùng ngày, đưa giá vàng thế giới lên trên vùng giá 1.805 USD/ounce.



Giá vàng chiều nay bất ngờ tăng mạnh sau nhiều ngày ít biến động. Ảnh: Kitco



Giằng co trong suốt phiên giao dịch sáng nay (ngày 27.8) theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tạm thời đóng cửa phiên vào trưa cùng ngày ở vùng giá 1.792 USD/ounce, đạt mức tăng nhẹ khoảng 2 USD so với giá đóng cửa phiên trước đó.



Tuy nhiên bước sang phiên giao dịch chiều nay, giá vàng thế giới bất ngờ chứng kiến đợt tăng rất mạnh khi chỉ trong ít giờ giao dịch, giá vàng chạm ngưỡng 1.806 USD/ounce, đạt mức tăng tới hơn 14 USD mỗi ounce.



Quy đổi theo tỉ giá USD bán ra tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm, giá vàng thế giới đạt mức tăng tới hơn 400 nghìn đồng mỗi lượng. Đây là mức tăng mạnh nhất của giá vàng được ghi nhận trong các ngày gần đây sau 2 phiên giảm giá liên tiếp.



Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư, giá vàng thế giới tăng giá ở thời điểm hiện nay chủ yếu do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng. Đặc biệt việc thị trường chứng khoán Mỹ tụt khỏi mức kỷ lục do nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến mới ở Afghanistan trong phiên giao dịch ngày 26.8 cũng tác động mạnh tới đà tăng của giá vàng.



Tuy nhiên đà tăng của giá vàng có bền vững hay không còn phụ thuộc vào các tín hiệu được phát đi từ Hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng như bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vào ngày 27.8.



Hầu hết các chuyên gia đều dự báo về khả năng FED sẽ phát tín hiệu rằng nền kinh tế đang hồi phục và cơ quan này chuẩn bị cho việc cắt giảm chương trình mua tài sản trong 1-2 năm tới. Các tín hiệu rõ hơn về chủ trương chính sách tiền tệ của FED, đặc biệt là kế hoạch đối với chương trình mua tài sản sẽ quyết định tới tương lai của giá vàng trong các ngày tới.



Thực tế sau khi vượt ngưỡng 1.805 USD/ounce, giá vàng hiện đang có dấu hiệu giảm nhiệt khi có thời điểm lùi về chỉ còn sát ngưỡng 1.800 USD/ounce.



