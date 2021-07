Ngành Thuế quyết tâm thu ngân sách vượt dự toán

(GLO)- Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” nhằm đẩy nhanh tiến độ thu đạt và vượt dự toán năm 2021.





Kết thúc quý II-2021, Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán giao. Tổng thu ngân sách cả 2 huyện được 84,2 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán tỉnh giao và bằng 171,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được kết quả này, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tham mưu giúp UBND huyện tổ chức họp ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách và ban hành kế hoạch quản lý thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân. Đồng thời, Chi cục tăng cường công tác chống thất thu trong lĩnh vực quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê mặt bằng, kinh doanh vận tải, tài sản trên đất, xây dựng vãng lai. Mặt khác, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan triển khai thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất và các khoản liên quan đến đất đai.

Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử. Ảnh: Sơn Ca



Ông Nguyễn Trọng Bảo-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh-thông tin: “Qua theo dõi tình hình, đơn vị đã thu thuế vãng lai 2% đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản các công trình điện gió, điện mặt trời. Đồng thời, quyết liệt thu nợ tiền thuê đất đối với các đơn vị theo điều chỉnh đơn giá thuê đất ở các năm trước từ các công ty cao su, cà phê, chè. Các khoản thu này đã góp phần đáng kể vào tổng thu ngân sách trên địa bàn”.



Đối với Chi cục Thuế huyện Chư Prông, tính đến hết tháng 6-2021, tổng thu ngân sách đạt 44,8 tỷ đồng. Trong đó, số thu do cơ quan thuế thực hiện là 43,7 tỷ đồng, đạt 81% dự toán tỉnh giao, 67% dự toán huyện giao và bằng 139% so với cùng kỳ năm trước. Chi cục trưởng Đặng Quang Thứ cho hay: “Một số khoản thu đạt kết quả cao như: tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí; các khoản thu còn lại cũng đều đạt khá. Chi cục đã tập trung xử lý nợ thuế, khoản nợ tiền thuê đất của một số doanh nghiệp có số nợ lớn được hơn 7,54 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai thu thuế đối với hoạt động xây dựng vãng lai được 6,4 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản 3,7 tỷ đồng, từ đấu giá quyền sử dụng đất giữa tháng 12-2020 nộp qua năm 2021 hơn 5,7 tỷ đồng”.

Tính đến hết tháng 6-2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.571,3 tỷ đồng. Ảnh: Đức Thụy



Mặc dù trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã có 10/11 chi cục đạt và vượt tiến độ so với dự toán, tất cả các đơn vị có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 6-2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.571,3 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 2.699,1 tỷ đồng. Phần thu do cơ quan thuế quản lý thực là 2.626,7 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán Trung ương giao, đạt 54,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2020.



Chia sẻ về công tác nộp thuế, ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai-cho hay: “Trong cơ cấu thu ngân sách địa phương, nguồn thu xổ số kiến thiết mang tính ổn định và có sự tăng trưởng qua các năm. 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã nộp ngân sách 78,6 tỷ đồng, vượt so với dự toán 2,6 tỷ đồng. Để đạt được hiệu quả kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước, Công ty đã chủ động xây dựng các giải pháp kinh doanh, quản trị doanh nghiệp ổn định, phù hợp với tình hình dịch Covid-19”.



Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhận định: Với tinh thần chủ động thực hiện “mục tiêu kép”, ngành Thuế tỉnh đã xây dựng kịch bản thu ngân sách, giao chỉ tiêu và chỉ đạo các chi cục thực hiện quyết liệt các khoản thu, sắc thuế chính. Kết quả đạt và vượt là tiền đề, động lực để ngành Thuế đặt quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2021.



SƠN CA