Hàng nghìn tỷ chảy ra nước ngoài theo cá độ bóng đá, ngân hàng "siết" giao dịch chuyển tiền

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá…





Nở rộ cá độ bóng đá, Ngân hàng Nhà nước "siết" giao dịch chuyển tiền



Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Văn bản 4347/NHNN-TT chỉ đạo các tổ chức tín dụng và những đơn vị trong hệ thống tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.



Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán chủ động thông tin, hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...





Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát việc dùng thẻ ngân hàng để chuyển tiền cá độ bóng đá. (Ảnh: sbv)



Đặc biệt, các tổ chức tín dụng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.



Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các địa phương cần chủ động theo dõi tình hình an ninh, an toàn, các phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán trên địa bàn.



Từ đó chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán trên địa bàn thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn.



Mặt khác, văn bản cũng cho biết sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong việc chấp hành quy định pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán.



Đồng thời, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.



Hàng nghìn tỷ đồng chảy ra nước ngoài theo cá độ bóng đá



Văn bản này được ban hành vào thời điểm "gay cấn" của mùa giải Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021, được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình.



Trên thực tế kể từ đầu mùa giải này đến nay, nhiều đối tượng đã móc ngoặc, thiết lập các đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet để thu lời bất chính.



Điển hình, ngày 3/7 Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.



Theo Công an huyện Phước Sơn, đường dây đánh bạc này được tổ chức hoạt động từ ngày 12/6 đến khi bị bắt. Trong đó có một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.



Trước đó, ngày 1/7 Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet do Lê Thiên Thức (SN 1998, trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) cầm đầu.



Bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 200 triệu đồng/1 trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính khoảng 1,3 tỷ đồng.



Vào giữa tháng 6/2021, khi Euro 2020 và Copa America 2021 đang diễn ra, cơ quan Công an thông báo triệt phá hai vụ án lớn về cá độ bóng đá bất hợp pháp.



Một vụ tại TP.HCM, một tại Hà Nội, với số tiền giao dịch mỗi đường dây lên đến 1.500 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc qua trang web trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.



Đây chỉ là hai trong nhiều vụ án về cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam bị cơ quan Công an triệt phá từ trước đến nay. Trong đó, không ít những vụ cá độ bóng đá bất hợp pháp, với giá trị giao dịch lớn tới hàng chục nghìn tỷ đồng.





Hàng nghìn tỷ đồng chảy ra nước ngoài qua cá độ bóng đá. (Ảnh: LT)





Thực tế, Việt Nam đã ban hành quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế từ đầu năm 2017 (Nghị định 06/NĐ-CP 2017), là cơ sở cho hoạt động cá cược hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn không thu hút được các nhà đầu tư.



Sau 4 năm ban hành Nghị định vẫn chưa lựa chọn được doanh nghiệp tham gia thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá. Nhận thấy điều này, từ tháng 6/2020, Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nghị định này, với hy vọng "cởi trói" cho hoạt động kinh doanh đặt cược tại Việt Nam.



Dự thảo cho phép đặt cược cả với các giải đấu tại các quốc gia châu Âu, diễn ra liên tục hàng tuần trong năm.



Tuy nhiên, Bộ Tài chính muốn giữ nguyên quy định chỉ cho phép đặt cược qua điện thoại mà không cho sử dụng mạng Internet.



Nhiều ý kiến cho rằng, trong khi Internet ngày càng phát triển lại không cho phép đặt cược sẽ hạn chế người tham gia.



Vì thế, nếu văn bản có ban hành thì chắc chắn lại thất bại. Nhưng đã 1 năm kể từ khi Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi, nghị định này vẫn chưa thấy ban hành.



