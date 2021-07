Giá vàng hôm nay 17.7: Lao dốc không phanh, có nên mua vào?

Giá vàng hôm nay 17.7 tiếp tục lao dốc. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn đặt niềm tin vào giá kim loại quý.





Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày 17.7 được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 56,75 triệu đồng/lượng; giá vàng bán ra là 57,50 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 16.7. Hiện giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 750.000 đồng/lượng.



Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra 56,75 – 57,50 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16.7. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang ở mức 750.000 đồng/lượng.



Ảnh minh họa: Phan Anh



Giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhanh. Đầu giờ sáng 17.7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng niêm yết trên Kitco giảm chỉ còn 1.812,2 USD/oz giảm 9,8 USD/oz so với cuối giờ chiều qua.



Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 50,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,05 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.



Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới giảm vào phiên cuối cùng của tuần này chủ yếu do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và giá trị đồng USD phục hồi. Lãi suất trái phiếu Mỹ từ 1,3%/năm đã tăng vọt lên 1,32%/năm, kích thích nhiều người bán vàng chuyển vốn vào trái phiếu.



Mặt khác, USD tăng cũng là 1 trong những nguyên nhân đè nén giá kim loại quý. Sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 92.720 điểm, tăng 0.089 điểm, tương đương tăng 0.10%.



Ngoài ra, thị trường cũng đang thiếu nhu cầu mua vào từ các nhà đầu tư ETF. Dự trữ vàng tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã giảm 0,3% xuống 1.034,37 tấn hôm 14/7. Đây là mức thấp nhất gần 2 tháng qua.



Tuy vậy, nhận định về giá vàng thời gian tới, nhiều chuyên gia nhận định trên thế giới hiện đang có nhiều điểm nóng như biến thể Delta và sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, và những điều này đang làm dấy lên những lo ngại về các thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến giới đầu tư tìm đến nhưng tài sản an toàn như bạc và vàng.



Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của công ty tư vấn giao dịch hàng hóa RJO Futures cho rằng việc giá vàng tăng lên trên ngưỡng 1.800 USD/ounce trong tuần này cùng với những lo ngại về xu hướng bán tháo trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy hoạt động mua vàng như một biện pháp trú ẩn an toàn.



Nhà phân tích về kim loại quý của Chartered Plc, Suki Cooper, cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đang góp phần ngăn chặn dòng chảy đầu tư mạnh ra khỏi các quỹ giao dịch ngoại hối. Căng thẳng địa chính trị, nhu cầu đa dạng hóa và sự bất ổn gia tăng đã tiếp tục làm tăng nhu cầu với vàng.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-hom-nay-177-lao-doc-khong-phanh-co-nen-mua-vao-931319.ldo

Theo Khương Duy (T/H, LĐO)