Công an tìm 2 người ở TP Quy Nhơn bị tố chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Định vừa phát đi các thông báo tìm 2 người ở TP Quy Nhơn liên quan đến việc bị nhiều người tố giác "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã phát thông báo tìm bà Hồ Thị Minh Phượng (33 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định). Bà Phượng bị nhiều người tố cáo “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó, Cơ quan CSĐT nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Đỗ Quỳnh Nh. (32 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), nội dung tố cáo bà Phượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Nh., số tiền lên đến trên 3,5 tỷ đồng. Vụ việc xảy ra vào khoảng từ tháng 6-2019 đến 4-2021.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đã phát đi thêm 1 thông báo khác, tìm ông Cao Huỳnh Thương (33 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), bị nhiều người tố cáo “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Cụ thể, ông Nguyễn Tấn C. (44 tuổi, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) và ông Nguyễn Thái B. (62 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã gửi đơn tố giác tội phạm, tố cáo ông Cao Huỳnh Thương có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông C. và B. với số tiền 1,7 tỷ đồng.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã có thông báo yêu cầu bà Phượng và ông Thương đến Văn phòng của đơn vị này đặt tại địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn để giải quyết đơn thư tố cáo.



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Phượng và ông Thương không đến giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.



Nhiều vụ lừa đảo trong mua bán đất đai



Đầu tháng 6-2021, CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đã phát đi thông báo yêu cầu những người bị hại liên quan đến đối tượng Nguyễn Hùng Vĩ (24 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) đến cơ quan này để được giải quyết. Trước đó, Vĩ bị bà Ng.T.T. (31 tuổi, ở TP Quy Nhơn) tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà này rồi bỏ trốn, với số tiền lên đến 6,5 tỷ đồng.



Vụ án đã được Công an tỉnh Bình Định khởi tố để tiếp tục điều tra Nguyễn Hùng Vĩ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Vĩ dùng thủ đoạn lừa đảo trong mua bán đất đai để huy động tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.



Ba tháng trước đó (3-2021), CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng nhận được nhiều đơn thư phản ánh hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Lê Thị Hồng Quy (33 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).



Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 12-2020, bà Quy cùng một số đối tượng thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc của một số lô đất ở TP Quy Nhơn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.



