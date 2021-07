Bắt khẩn cấp thanh niên Hải Phòng mua CMND giả, mở tài khoản ngân hàng

Tối 6.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa bắt khẩn cấp đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để mở tài khoản.



Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.Hải Phòng





Ngày 2.7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Lê Chân tiến hành tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn về việc có 1 nam giới sử dụng CMND số 253811028 cấp ngày 8.12.2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking để mở thẻ rút tiền. Sau khi tiếp nhận thông tin mở tài khoản cho khách hàng, Ngân hàng có nhận được thông báo của Hội sở cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.



Qua đối chiếu thông tin với ảnh đối tượng, nhân viên ngân hàng nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát đã yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng nên nghi vấn đối tượng sử dụng CMND giả. Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn đã trình báo cơ quan công an.





Thẻ ngân hàng Phạm Văn Ngọc sử dụng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Cơ quan công an xác định nam giới đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản tên là Phạm Văn Ngọc (sinh năm 1991, ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng). Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan công an còn phát hiện thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và 1 số thẻ ngân hàng khác.



Qua đấu tranh bước đầu, Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó có liên hệ qua mạng xã hội Facebook mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.



Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.



