Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tăng khá, GRDP tăng gần 10%

(GLO)- Chiều 29-6, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo đó, mặc dù bị tác động của dịch Covid-19 đến toàn bộ nền kinh tế, một số ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,7%, đạt mức tăng khá so với các tỉnh trong vùng và cả nước. Trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,98%; công nghiệp-xây dựng tăng 24,53%; dịch vụ tăng 2,86%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.455 tỷ đồng, tăng 68,5 so với cùng kỳ năm 2020; số lao động được tạo việc làm mới là 14.150 người; vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được 77.090 ha…

Dự báo, 6 tháng cuối năm 2021, kinh tế của tỉnh vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; các cấp ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động thuận lợi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an ninh trật tự trong toàn tỉnh.

MINH NGUYỄN