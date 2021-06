Kiểm toán Nhà nước khu vực XII: Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển

Một số thành tích của KTNN khu vực XII: 6 năm cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 4 năm được KTNN tặng cờ thi đua; 3 năm được tặng bằng khen của Tổng KTNN; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đak Lak về thành tích xuất sắc trong thực hiện giao ước thi đua cụm, khối do tỉnh Đak Lak tổ chức năm 2020; 4 cuộc kiểm toán được khen thưởng “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”.