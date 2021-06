Giá vàng hôm nay 8-6: Bật tăng mạnh mẽ, các quỹ đầu tư mua 61,3 tấn vàng trong 1 tháng

Giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, dòng tiền ngày càng chảy mạnh vào kim loại quý.



Giá vàng hôm nay 6-6: Tâm lý lạc quan có thể kéo giá vàng đi lên

Giá vàng hôm nay của thế giới lên ngưỡng 1.900 USD/ounce



Đầu ngày 8-6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại ngưỡng 1.900 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với giá mở cửa hôm trước.



Tuy nhiên trong phiên giao dịch này giá vàng thế giới có thời điểm giảm mạnh nhưng sau đó tăng trở lại.



Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen nói với báo giới rằng lãi suất cơ bản của Mỹ tăng lên sẽ có lợi cho nền kinh tế của quốc gia này. Các gói chi tiêu của chính phủ Mỹ sẽ tăng thêm 400 tỉ USD mỗi năm nhưng không đẩy lạm phát lên quá cao.



Thông tin này có thể đã thúc đẩy giới đầu tư tăng sức mua USD khiến "đồng bạc xanh" có thời điểm tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác, bất lợi cho thị trường vàng. Thế nên giới đầu tư vàng mạnh tay bán ra. Giá vàng thế giới có thời điểm giảm 13 USD/ounce, từ 1.893 USD/ounce xuống còn 1.880 USD/ounce



Thế nhưng, giá vàng đã bật tăng trở lại khi giá dầu thô vọt lên 70 USD/thùng – mức giá cao nhất trong hơn 2 năm qua, đồng thời dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy dòng tiền ngày càng chảy mạnh vào kim loại quý.



Cụ thể, báo cáo của WGC chỉ ra trong tháng 5-2021, các quỹ đầu tư vàng trên toàn cầu đã mua 61,3 tấn vàng sau khi ồ ạt giảm số lượng vàng nằm giữ trong 3 tháng trước.



WGC đánh giá vàng vẫn là một tài sản đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư khi áp lực lạm phát tại các nền kinh tế lớn gia tăng, đồng USD suy giảm sức mạnh và lãi suất thực tế được duy trì ở mức thấp.



Có lẽ những thông tin và nhận định của WGC làm nhiều người kỳ vọng giá vàng thế giới trong thời gian tới tăng. Họ tập trung vốn vào kim loại quý khiến thị trường vàng gần như vắng bóng người bán.



Theo đó, giá vàng hôm nay tăng một mạch 20 USD/ounce, từ 1.880 USD/ounce lên 1.900 USD/ounce rồi đứng vững ở mức giá này lúc 6 giờ ngày 8-6.



Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 7-6 giá vàng thế giới đi xuống nên trong khoảng thời gian này giá vàng SJC giảm 150.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 57,2 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 4 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh)