Gia Lai: Nhu cầu tín dụng suy giảm vì dịch bệnh

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh, đến cuối tháng 5-2021, tổng huy động vốn ước đạt 43.100 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay ước đạt 93.100 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tới 62,4%, giảm 2,3% so với cuối năm 2020; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 37,6%, tăng 0,01% so với cuối năm 2020.